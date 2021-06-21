Чорна цвіль увірвалася ще до однієї країни: грибок-убивця атакував жінку, яка хворіла на COVID-19

Чорна цвіль увірвалася ще до однієї країни / Reuters

В Аргентині в суботу, 19 червня, офіційно зареєстрували перший випадок мукормікозу, відомого як "чорна цвіль", який вражає носогорло.

На сайті Міністерства охорони здоров'я Аргентини зазначається, що захворювання виявили у 47-річної пацієнтки з міста Формоса, яка хворіла на COVID-19. Жінка також страждає від високого кров'яного тиску і цукрового діабету II типу.

11 травня в інфікованої з'явилися симптоми коронавірусу, її ізолювали. Після виписки у хворої з'явився головний біль і порушення чутливості і 9 червня пацієнтку госпіталізували. Мікробіологічна діагностика виявила "ценоцитарні гіфи, сумісні з мукоральними".

"Негайно було розпочато специфічне протигрибкове лікування та хірургічне очищення ураженої ділянки, і 12 червня діагноз мукормікоз був підтверджений", - йдеться у повідомленні.

Наразі хвора на "чорну цвіль" пацієнтка продовжує отримувати медичну допомогу.

Ще один випадок мукормікозу підозрюють у мешканки провінції Буенос-Айрес, яка померла від ускладнень COVID-19.

Що це за хвороба – чорна цвіль або мукормікоз

Мукормікоз - хронічне захворювання, що супроводжується розвитком в лімфатичних вузлах і легенях гранулематозних процесів або виразок, некрозів, геморагічних інфарктів в шлунково-кишковому тракті, пише Вікіпедія.

Також захворювання відоме як чорний грибок або чорна цвіль - інфекція, що викликається різноманітними видами грибів сімейства Мукорові, включаючи роди Мукор, Ризопус, Ризомукор. Найбільш частими ознаками хвороби є інвазивні некротичні ураження в носі і на піднебінні, що викликають біль, лихоманку, орбітальний целюліт з проптозом і гнійні виділення з носа.

Мукормікоз - це дуже небезпечне захворювання, з високою смертністю майже 50 відсотків. Грибок найчастіше вражає обличчя, очі, ніс і пазухи, руйнує кістки і заражає мозок.

Раніше стало відомо про смерть в Індії пацієнта, який хворів на коронавірус і в якого виявили кольорові грибкові захворювання.

Також в Іраку підтвердили зараження мукормікозом, також відомим як чорна цвіль.