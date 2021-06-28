УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

Чотири мільйони бразильців не прийшли за другим щепленням від коронавірусу

28 червня 2021, 09:28

Багато громадян Бразилії вирішили, що однієї дози вакцини достатньо, щоб захиститися від коронавірусу.

жителі Бразилії, бразильці
Чотири мільйони бразильців не прийшли за другим щепленням від коронавірусу / Reuters

Жителі Бразилії масово відмовляються від другої дози вакцини від коронавірусу. У країні понад 4,1 мільйона громадян станом на 1 червня не повернулися для другого щеплення від COVID-19. Це майже 16% тих, хто має право на другу дозу.

Як повідомляє The New York Times, бразильці відмовилися від повної вакцинації через низку причин. Однією з них є затримка доставки матеріалів з Китаю, необхідних для вакцинації препаратом CoronaVac від компанії Sinovac.

Крім того, багато громадян вирішили, що однієї дози вакцини достатньо, щоб захиститися від коронавірусу – це суперечить рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

"Багатьом з цих людей, ймовірно, доведеться знову вакцинуватися першою дозою, — вважає Лігія Байя з Федерального університету Ріо-де-Жанейро. - А поки випадки зараження не зменшуються".

Станом на 28 червня в Бразилії виявлено 18,4 мільйона випадків зараження коронавірусом. За час пандемії в країні від наслідків COVID-19 померли 513 тисяч осіб.

Реклама

Зазначимо, 19 червня жителі понад двадцяти міст Бразилії вийшли на антиурядові протести, оскільки кількість пов'язаних з COVID-19 смертей перевищила півмільйона.

У країні з населенням майже 213 млн осіб майже щодня реєструють від 50 до 100 тисяч нових заражень коронавірусом і до двох тисяч смертей від ускладнень інфекції.

Президент Бразилії Жаїр Болсонару неодноразово відмовлявся від запровадження локдауну в країні, підкреслюючи шкоду для бізнесу.

читайте такожВООЗ ухвалила важливе рішення щодо китайської вакцини SinopharmНагадаємо, раніше в Бразилії назвали "серйозний" недолік російської вакцини від коронавірусу. Представники бразильського регулятора охорони здоров'я не рекомендували приймати імпорт російської вакцини "Спутник V" проти COVID-19. Вони вважають найбільшою проблемою наявність у вакцині аденовірусу, який може розмножуватися.

коронавірус коронавірус у Бразилії вакцина від коронавірусу вакцина Sinovac
Зараз ви переглядаєте новину «Чотири мільйони бразильців не прийшли за другим щепленням від коронавірусу». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Названо 7 щоденних звичок, які прискорюють ваше старінняНазвано 7 щоденних звичок, які прискорюють ваше старіння Названо продукт, з яким категорично не можна поєднувати картоплюНазвано продукт, з яким категорично не можна поєднувати картоплю Дружина Кошового в крихітному бікіні вразила формамиДружина Кошового в крихітному бікіні вразила формами Що можна пити у спеку: смачні рецепти лимонадуЩо можна пити у спеку: смачні рецепти лимонаду Скільки води пити в день під час спеки та що потрібно їсти: лікар дала порадиСкільки води пити в день під час спеки та що потрібно їсти: лікар дала поради

Останні новини

10:12

Мстять за Лукашенка: у Білорусі повністю розірвали відносини з ЄС

10:00

Кучерява шеггі у стилі 70-х і зачіска Рейчел з 90-х: наймодніші жіночі стрижки літо 2021 Фото Відео

09:45

Відомий лікар заявив, що восени Україну накриє нова хвиля коронавірусу Відео

09:32

Про проблеми з яким органом говорить сонливість днем - відповідь хірурга Відео

09:30

"Укрзалізниця - це хороша годівниця": кондуктори придумали новий вид пасажирів - "платний заєць"

Реклама
09:28

Підвищення пенсій у липні не буде: коли Мінсоцполітики оформить надбавку Відео

09:25

"Пощастило, що не вбили": у Харкові побили дівчину-кондуктора, яка помилилася на 5 грн Відео

08:55

Байден намагається сподобатися Путіну - експерт

08:50

В Індії людей тисячами косить "чорна цвіль": нові дані Відео

08:45

Повернення Криму і зміна влади у Росії: Ілларіонов оцінив шанси на успіх України Відео

08:22

Гороскоп на 29 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: любовний "переворот" та вкрай невдалі покупки Відео

08:17

Коронавірус в Україні встановив новий рекорд з початку 2021 року Відео

08:09

Політолог спрогнозував, коли саме Росія розвалиться Відео

08:00

Третя світова війна через Крим: Україну попередили про небезпеку Відео

07:45

Новий порядок: як Сінгапур добровільно стане цифровим концтабором Погляд

07:27

Проявляється лише у вакцинованих: названо новий симптом коронавірусу Відео

07:10

Місяць складнощів і конфліктів: астрологічний прогноз від Влада Росса на липень-2021 Відео

06:42

Вакцинованих від коронавірусу препаратом Сovishield індійців не пускають до ЄС - ЗМІ Відео

06:31

Експеримент українського народу з президентом Зеленським Погляд

05:28

Антиперспірант з алюмінієм провокує рак чи ні: відповідь експерта

Реклама
04:22

Вчені спрогнозували людству на Землі сумне майбутнє Відео

03:50

Лікарі знайшли нову приховану ознаку високого рівня холестерину в тілі Відео

02:30

Гороскоп на завтра 1 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: підвищення, надбавка та пастка заздрісників Відео

02:03

Гороскоп на завтра 30 червня 2021 для всіх: умови для повного успіху, побутовий "переворот" Відео

01:44

Задушлива спека в липні та осінь у серпні: синоптик дав прогноз погоди до кінця літа Відео

00:51

Дієтолог розповів, як поліпшити здоров'я за допомогою куркуми Відео

28 червня, понеділок
23:46

Біолог розповів, коли і як знайдений в Індії новий вірус буде поширюватися по світу

23:32

Кому і чому не можна їсти гречку: лікарка попередила про наслідки Відео

23:16

Температура в Києві "поповзе" вгору й впаде: синоптик назвав дату погодної неприємності Відео

23:11

У Держдепі США відверто оцінили шанси екстрадиції Фірташа Відео

22:54

Багато аксесуарів одночасно - величезна модна тенденція літа 2021: як їх поєднувати Відео

22:44

Зеленський підписав закон щодо "податку на Google" Відео

22:26

Євро-2020: тренер шведів висловився щодо завтрашнього матчу проти збірної України

21:49

"Вчать, що Христос був бісексуалом": Лавров відзначився новим антизахідним маренням Відео

21:45

"Ватник ватника": українські боксери оскандалилися через подарунок Басті

21:05

6 грубих помилок у догляді за обличчям, які "вбивають" молодість і провокують старіння Відео

20:59

"Що це за два "дєда-мопєда": Арахамія в Раді не впізнав співавторів Конституції

20:36

"Слава Україні, л*йно - Росії": під Дніпром священик ПЦУ влаштував скандал проти УПЦ (МП) Відео

20:36

Масштабна пожежа в Лондоні: всі подробиці та інформація про постраждалих Відео

20:27

Мешканці окупованого Донбасу недоотримали 900 млрд пенсій - Кабмін

Реклама
20:18

Парадокси українського конституціоналізму Погляд

19:56

МакЅим у комі: у співачки виявили ще одну небезпечну хворобу

19:55

Спалахи та хаос: опубліковано липневий місячний календар 2021

19:41

Експерти розповіли, чому є ризик злету цін на м'ясо та яйця Відео

19:27

Зеленський запустив флешмоб на підтримку збірної України з футболу Відео

19:10

Кучма пояснив, чому Конституція треба змінювати

18:56

У Туреччині автобус із українцями потрапив у ДТП, є постраждалі

18:36

"Це жах": у Скадовську коня "перетворили" на зебру та катали на ній туристів

18:25

Конституція України: сакральний текст чи робочий документ Погляд

18:08

Байден проти членства України в НАТО – експерт

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти