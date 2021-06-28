Чотири мільйони бразильців не прийшли за другим щепленням від коронавірусу / Reuters

Жителі Бразилії масово відмовляються від другої дози вакцини від коронавірусу. У країні понад 4,1 мільйона громадян станом на 1 червня не повернулися для другого щеплення від COVID-19. Це майже 16% тих, хто має право на другу дозу.

Як повідомляє The New York Times, бразильці відмовилися від повної вакцинації через низку причин. Однією з них є затримка доставки матеріалів з Китаю, необхідних для вакцинації препаратом CoronaVac від компанії Sinovac.

Крім того, багато громадян вирішили, що однієї дози вакцини достатньо, щоб захиститися від коронавірусу – це суперечить рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

"Багатьом з цих людей, ймовірно, доведеться знову вакцинуватися першою дозою, — вважає Лігія Байя з Федерального університету Ріо-де-Жанейро. - А поки випадки зараження не зменшуються".

Станом на 28 червня в Бразилії виявлено 18,4 мільйона випадків зараження коронавірусом. За час пандемії в країні від наслідків COVID-19 померли 513 тисяч осіб.

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Зазначимо, 19 червня жителі понад двадцяти міст Бразилії вийшли на антиурядові протести, оскільки кількість пов'язаних з COVID-19 смертей перевищила півмільйона.

У країні з населенням майже 213 млн осіб майже щодня реєструють від 50 до 100 тисяч нових заражень коронавірусом і до двох тисяч смертей від ускладнень інфекції.

Президент Бразилії Жаїр Болсонару неодноразово відмовлявся від запровадження локдауну в країні, підкреслюючи шкоду для бізнесу.

читайте такожВООЗ ухвалила важливе рішення щодо китайської вакцини SinopharmНагадаємо, раніше в Бразилії назвали "серйозний" недолік російської вакцини від коронавірусу. Представники бразильського регулятора охорони здоров'я не рекомендували приймати імпорт російської вакцини "Спутник V" проти COVID-19. Вони вважають найбільшою проблемою наявність у вакцині аденовірусу, який може розмножуватися.