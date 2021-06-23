Кількість хворих на COVID-19 знову почала зростати: у МОЗ озвучили свіжу статистику

Коронавірус побороли ще майже 3 тис. осіб/ Фото pixabay.com

Станом на ранок середи, 23 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 835 жителів країни. Зокрема захворіли 33 дитини і 25 медичних співробітників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 419 осіб; летальних випадків - 70, одужали 2 292 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (241), Львівській (52), Донецькій (51), Черкаській (41) та Рівненській (38) областях.

Коронавірус в Україні - статистика на ранок 23 червня 2021 / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 230 977 осіб;

одужали - 2 155 261 осіб;

летальних випадків - 52 123;

проведено ПЛР-тестів - 10 717 176.

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Як повідомляв Главред, станом на ранок 22 червня в Україні був зафіксований мінімум хворих на коронавірус з початку року.

Сьогодні Рада національної безпеки має намір провести нараду, в рамках якої буде розглянуто низку питань, пов'язаних з потенційною загрозою для України нового індійського штаму коронавірусу Дельта. РНБО радять повернути обов'язкове проходження ПЛР-тестування для осіб, які повертаються з-за кордону, посилити контроль за дотриманням карантину, прискорити вакцинацію та підготувати лікарні до четвертої хвилі COVID-19.

Тим часом учені заявили, що зафіксовано нову мутацію штаму коронавірусу: індійський штам Дельта мутував у заразніший та небезпечніший "Дельта+". Його виявили вже у двадцяти пацієнтів в індійському штаті Махараштра.