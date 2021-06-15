Кількість хворих на COVID-19 зросла: у МОЗ опублікували свіжі дані на ранок 15 червня

Коронавірус вбив ще 77 українців / Reuters

Станом на ранок вівторка, 15 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 1014 жителів країни. Зокрема, захворіли 43 дитини і 51 медичний працівник.

За минулі 24 години госпіталізовано 401 особу; летальних випадків - 77, одужали 5 511 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (243), Дніпропетровській (82), Донецькій (61), Харківській (60) та Хмельницькій (60) областях.

Коронавірус в Україні-статистика на ранок 15 червня 2021 / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 224 992 людини;

одужали - 2 136 176 осіб;

летальних випадків - 51 769;

проведено ПЛР-тестів - 10 548 499.

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Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:

Британські вчені назвали два головних симптоми коронавірусу, які останнім часом найчастіше зустрічаються в країні - це біль у горлі та нежить.

У Міжнародному виставковому центрі (МВЦ) в Києві 12 і 13 червня скасували масову вакцинацію від коронавірусу. Вона відбудеться 17-18 червня.

Українцям, які отримали дві дози щеплення від коронавірусу, почали видавати свідоцтва про вакцинацію міжнародного зразка. Документ називається міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Як воно виглядає і де його можна отримати, читайте тут.