Кількість хворих на COVID-19 зросла: у МОЗ опублікували свіжі дані на ранок 15 червня

За добу в Україні виявили 1014 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях.
Станом на ранок вівторка, 15 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 1014 жителів країни. Зокрема, захворіли 43 дитини і 51 медичний працівник.
За минулі 24 години госпіталізовано 401 особу; летальних випадків - 77, одужали 5 511 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (243), Дніпропетровській (82), Донецькій (61), Харківській (60) та Хмельницькій (60) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 224 992 людини;
- одужали - 2 136 176 осіб;
- летальних випадків - 51 769;
- проведено ПЛР-тестів - 10 548 499.
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Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:
Британські вчені назвали два головних симптоми коронавірусу, які останнім часом найчастіше зустрічаються в країні - це біль у горлі та нежить.
У Міжнародному виставковому центрі (МВЦ) в Києві 12 і 13 червня скасували масову вакцинацію від коронавірусу. Вона відбудеться 17-18 червня.
Українцям, які отримали дві дози щеплення від коронавірусу, почали видавати свідоцтва про вакцинацію міжнародного зразка. Документ називається міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Як воно виглядає і де його можна отримати, читайте тут.