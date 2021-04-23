Кількість хворих на коронавірус в Україні перетнула "червону лінію"

Коронавірус за добу виявили у понад 14 тис. українців / Фото Reuters

Станом на ранок п'ятниці, 23 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 14 277 жителів країни. Зокрема захворіла 591 дитина і 277 медпрацівників.

За минулі 24 години госпіталізовано 3 728 осіб; летальних випадків - 434, одужали 18 964 людини. Про це повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Дніпропетровській області (1296), м. Київ (1269), Харківській (1137), Львівській (926) та Київській (922) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 23 квітня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 004 630 осіб;

одужали - 1 552 267 осіб;

летальних випадків - 41 700;

проведено ПЛР-тестів - 9 130 606.

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 23 квітня

За останню добу в Києві виявили 1269 випадків зараження коронавірусом, померли 45 людей, одужали - 1298.

Всього в Києві захворіли 190 138 осіб, померли - 4 386, вилікувалися - 119 101.

Коронавірус у Києві - статистика 23 квітня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

16 169 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 22 квітня 2021 року в Україні.

508 046 осіб щеплено з початку прищеплювальної кампанії. Отримали 1 дозу вакцини 508 044 людини, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (з них 2 людини отримали 1 дозу за кордоном).

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

м. Київ - 1269 випадків / 1679 щеплень;

Вінницька область - 259 випадків / 478 щеплень;

Волинська область - 509 випадків / 534 щеплення;

Дніпропетровська область - 1296 випадків / 1453 щеплення;

Донецька область - 807 випадків / 352 щеплення;

Житомирська область - 420 випадків / 392 щеплення;

Закарпатська - 87 випадків / 791 щеплення;

Запорізька область - 839 випадків / 1084 щеплення;

Івано-Франківська область - 147 випадків / 436 щеплень;

Київська область - 922 випадки / 646 щеплень;

Кіровоградська область - 199 випадків / 335 щеплень;

Луганська область - 244 випадки / 311 щеплень;

Львівська область - 926 випадків / 859 щеплень;

Миколаївська область - 383 випадки / 477 щеплень;

Одеська область - 658 випадків / 837 щеплень;

Полтавська область - 621 випадок / 616 щеплень;

Рівненська область - 538 випадків / 542 щеплення;

Сумська область - 382 випадки / 454 щеплення;

Тернопільська область - 372 випадки / 350 щеплень;

Харківська область - 1137 випадків / 918 щеплень;

Херсонська область - 287 випадків / 499 щеплень;

Хмельницька область - 640 випадків / 720 щеплень;

Черкаська область - 698 випадків / 537 щеплень;

Чернівецька область - 250 випадків / 606 щеплень;

Чернігівська область - 387 випадків / 263 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні - останні новини: