Кількість хворих на коронавірус в Україні перетнула "червону лінію"

З початку епідемії коронавірусу в Україні захворіли понад два мільйони осіб, за минулу добу поставили понад 14 тисяч діагнозів.
Станом на ранок п'ятниці, 23 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 14 277 жителів країни. Зокрема захворіла 591 дитина і 277 медпрацівників.
За минулі 24 години госпіталізовано 3 728 осіб; летальних випадків - 434, одужали 18 964 людини. Про це повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Дніпропетровській області (1296), м. Київ (1269), Харківській (1137), Львівській (926) та Київській (922) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 004 630 осіб;
- одужали - 1 552 267 осіб;
- летальних випадків - 41 700;
- проведено ПЛР-тестів - 9 130 606.
Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 23 квітня
За останню добу в Києві виявили 1269 випадків зараження коронавірусом, померли 45 людей, одужали - 1298.
Всього в Києві захворіли 190 138 осіб, померли - 4 386, вилікувалися - 119 101.
Скільки українців вакцинували від коронавірусу
16 169 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 22 квітня 2021 року в Україні.
508 046 осіб щеплено з початку прищеплювальної кампанії. Отримали 1 дозу вакцини 508 044 людини, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (з них 2 людини отримали 1 дозу за кордоном).
Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях
- м. Київ - 1269 випадків / 1679 щеплень;
- Вінницька область - 259 випадків / 478 щеплень;
- Волинська область - 509 випадків / 534 щеплення;
- Дніпропетровська область - 1296 випадків / 1453 щеплення;
- Донецька область - 807 випадків / 352 щеплення;
- Житомирська область - 420 випадків / 392 щеплення;
- Закарпатська - 87 випадків / 791 щеплення;
- Запорізька область - 839 випадків / 1084 щеплення;
- Івано-Франківська область - 147 випадків / 436 щеплень;
- Київська область - 922 випадки / 646 щеплень;
- Кіровоградська область - 199 випадків / 335 щеплень;
- Луганська область - 244 випадки / 311 щеплень;
- Львівська область - 926 випадків / 859 щеплень;
- Миколаївська область - 383 випадки / 477 щеплень;
- Одеська область - 658 випадків / 837 щеплень;
- Полтавська область - 621 випадок / 616 щеплень;
- Рівненська область - 538 випадків / 542 щеплення;
- Сумська область - 382 випадки / 454 щеплення;
- Тернопільська область - 372 випадки / 350 щеплень;
- Харківська область - 1137 випадків / 918 щеплень;
- Херсонська область - 287 випадків / 499 щеплень;
- Хмельницька область - 640 випадків / 720 щеплень;
- Черкаська область - 698 випадків / 537 щеплень;
- Чернівецька область - 250 випадків / 606 щеплень;
- Чернігівська область - 387 випадків / 263 щеплення.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що на Великдень в Україні карантинних обмежень не запроваджуватимуть.
- 22 квітня голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що Київ ще не готовий переходити в жовту зону карантину, і після локдауну столиця опиниться в помаранчевій.
- Коронавірус дуже швидко мутує, і не виключено, що в Україні з часом може з'явитися український штам COVID-19.
- Учені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу.