Кількість виявлених COVID-хворих різко впала

За минулі 24 години госпіталізовано 2 770 осіб / Reuters

Станом на ранок понеділка, 12 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 7856 жителів країни. Зокрема, захворіли 355 дітей та 119 медпрацівників.

Як повідомив у Facebook глава МОЗ Максим Степанов, за минулі 24 години госпіталізовані 2 770 осіб; летальних випадків - 287; одужали - 5 355 людей.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Дніпропетровській (1112), Харківській (595), Львівській (590), м. Київ (537) та Київській (477) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 12 квітня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 12 квітня

За останню добу в Києві виявили 537 випадків зараження коронавірусом, померли 42 людини, одужали - 148.

Всього в Києві захворіли 177 106 осіб, померли - 3 932, вилікувалися - 111 216.

Коронавірус у Києві - статистика 12 квітня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 1 861 105 осіб;

одужали - 1 416 215 осіб;

летальних випадків - 37 301;

проведено ПЛР-тестів - 8 677 716.

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

1 216 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 11 квітня 2021 року в Україні.

378 266 осіб щеплені з початку прищеплювальної кампанії.

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

м. Київ - 537 випадків / 60 щеплень;

Вінницька область - 159 випадків / 120 щеплень;

Волинська область - 247 випадків / 10 щеплень;

Дніпропетровська область - 1112 випадків / 10 щеплень;

Донецька область - 327 випадків / 10 щеплень;

Житомирська область - 349 випадків / 40 щеплень;

Закарпатська - 62 випадки / 10 щеплень;

Запорізька область - 260 випадків / 70 щеплень;

Івано-Франківська область - 49 випадків / 66 щеплень;

Київська область - 477 випадків / 50 щеплень;

Кіровоградська область - 149 випадків / 10 щеплень;

Луганська область - 43 випадки / 30 щеплень;

Львівська область - 590 випадків / 170 щеплень;

Миколаївська область - 303 випадки / 0 щеплень;

Одеська область - 443 випадки / 90 щеплень;

Полтавська область - 136 випадків / 0 щеплень;

Рівненська область - 174 випадки / 50 щеплень;

Сумська область - 377 випадків / 10 щеплень;

Тернопільська область - 315 випадків / 150 щеплень;

Харківська область - 595 випадків / 120 щеплень;

Херсонська область - 195 випадків / 0 щеплень;

Хмельницька область - 149 випадків / 110 щеплень;

Черкаська область - 385 випадків / 0 щеплень;

Чернівецька область - 168 випадків / 20 щеплень;

Чернігівська область - 255 випадків / 10 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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