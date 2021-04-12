Кількість виявлених COVID-хворих різко впала

За неділю в Україні поставили близько восьми тисяч нових діагнозів "коронавірус".
Станом на ранок понеділка, 12 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 7856 жителів країни. Зокрема, захворіли 355 дітей та 119 медпрацівників.
Як повідомив у Facebook глава МОЗ Максим Степанов, за минулі 24 години госпіталізовані 2 770 осіб; летальних випадків - 287; одужали - 5 355 людей.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Дніпропетровській (1112), Харківській (595), Львівській (590), м. Київ (537) та Київській (477) областях.
Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 12 квітня
За останню добу в Києві виявили 537 випадків зараження коронавірусом, померли 42 людини, одужали - 148.
Всього в Києві захворіли 177 106 осіб, померли - 3 932, вилікувалися - 111 216.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 1 861 105 осіб;
- одужали - 1 416 215 осіб;
- летальних випадків - 37 301;
- проведено ПЛР-тестів - 8 677 716.
Скільки українців вакцинували від коронавірусу
1 216 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 11 квітня 2021 року в Україні.
378 266 осіб щеплені з початку прищеплювальної кампанії.
Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях
- м. Київ - 537 випадків / 60 щеплень;
- Вінницька область - 159 випадків / 120 щеплень;
- Волинська область - 247 випадків / 10 щеплень;
- Дніпропетровська область - 1112 випадків / 10 щеплень;
- Донецька область - 327 випадків / 10 щеплень;
- Житомирська область - 349 випадків / 40 щеплень;
- Закарпатська - 62 випадки / 10 щеплень;
- Запорізька область - 260 випадків / 70 щеплень;
- Івано-Франківська область - 49 випадків / 66 щеплень;
- Київська область - 477 випадків / 50 щеплень;
- Кіровоградська область - 149 випадків / 10 щеплень;
- Луганська область - 43 випадки / 30 щеплень;
- Львівська область - 590 випадків / 170 щеплень;
- Миколаївська область - 303 випадки / 0 щеплень;
- Одеська область - 443 випадки / 90 щеплень;
- Полтавська область - 136 випадків / 0 щеплень;
- Рівненська область - 174 випадки / 50 щеплень;
- Сумська область - 377 випадків / 10 щеплень;
- Тернопільська область - 315 випадків / 150 щеплень;
- Харківська область - 595 випадків / 120 щеплень;
- Херсонська область - 195 випадків / 0 щеплень;
- Хмельницька область - 149 випадків / 110 щеплень;
- Черкаська область - 385 випадків / 0 щеплень;
- Чернівецька область - 168 випадків / 20 щеплень;
- Чернігівська область - 255 випадків / 10 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Станом на 7 квітня коронавірус в Україні встановив новий смертельний антирекорд. COVID - 19 вбив за добу 481 українця.
- Станом на ранок 3 квітня коронавірус в Україні виявили у рекордної кількості українців - за добу було поставлено 20 341 діагноз.
- Станом на ранок 3 квітня в Києві також зареєстрували рекордну кількість нових хворих - 2053.
- У МОЗ назвали умову завершення пандемії COVID-19 через три тижні.
- Найближчим часом Чернігівська, Закарпатська та Чернівецька області вийдуть з "червоної" зони карантинних обмежень і опиняться у "жовтій" зоні.
- Карантин в Україні триватиме ще довго, і скасування всіх обмежень може бути илше до кінця 2021 року. Такий прогноз озвучив лікар Рівненської обласної дитячої лікарні Павло Сільковський.
- Лікар-епідеміолог Людмила Мухарська заявила, що якщо захворюваність на коронавірус в Україні перевищить 25 тисяч осіб на добу, влада буде змушена піти на екстрені заходи. Зокрема, в країні можуть запровадити загальнонаціональний локдаун.