Кількість жертв COVID-19 за добу в Україні майже досягла рекорду

З початку епідемії зафіксовано понад 35 тисяч летальних випадків від коронавірусу. За минулу добу померли 430 жителів країни.
Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 13 276 жителів країни. Зокрема захворіли 508 дітей та 338 медпрацівників.
Як повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов, за минулі 24 години госпіталізовано 2 545 осіб; летальних випадків - 430; одужали - 10 240 осіб.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Одеській (1436), м. Київ (1432), Львівській (1105), Київській (889) та Харківській (878) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 1 769 164 людини;
- одужали - 1 362 379 осіб;
- летальних випадків - 35 017;
- проведено ПЛР-тестів - 8 397 586.
Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 6 квітня
За останню добу в Києві виявили 1 432 випадки зараження коронавірусом, померли - 39 осіб, одужали - 697.
Всього в Києві захворіли 169 100 осіб, померли - 3656, вилікувалися - 108 256.
Скільки українців вакцинували від коронавірусу
12 856 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 5 квітня 2021 року в Україні.
304 680 осіб щеплені з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 304 678 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 особи.
Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях
- м. Київ - 1432 випадки / 1710 щеплень;
- Вінницька область - 446 випадків / 750 щеплень;
- Волинська область - 317 випадків / 420 щеплень;
- Дніпропетровська область - 844 випадки / 1010 щеплень;
- Донецька область - 523 випадки / 580 щеплень;
- Житомирська область - 213 випадків / 470 щеплень;
- Закарпатська - 389 випадків / 240 щеплень;
- Запорізька область-611 випадків / 710 щеплень;
- Івано-Франківська область-85 випадків / 667 щеплень;
- Київська область - 889 випадків / 0 щеплень;
- Кіровоградська область - 99 випадків / 470 щеплень;
- Луганська область - 217 випадків / 420 щеплень;
- Львівська область - 1105 випадків / 660 щеплень;
- Миколаївська область - 369 випадків / 430 щеплень;
- Одеська область - 1436 випадків / 500 щеплень;
- Полтавська область - 730 випадків / 720 щеплень;
- Рівненська область - 503 випадки / 429 щеплень;
- Сумська область - 205 випадків / 360 щеплень;
- Тернопільська область - 511 випадків / 440 щеплень;
- Харківська область - 878 випадків / 660 щеплень;
- Херсонська область - 111 випадків / 10 щеплень;
- Хмельницька область - 352 випадки / 410 щеплень;
- Черкаська область - 599 випадків / 420 щеплень;
- Чернівецька область - 361 випадок / 270 щеплень;
- Чернігівська область - 51 випадок / 100 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Станом на ранок 3 квітня коронавірус в Україні встановив новий антирекорд - за добу було поставлено 20 341 діагноз.
- Крім того коронавірус в Україні встановив смертельний антирекорд. Станом на ранок 2 квітня жертвами хвороби стали 433 українці.
- Вчені НАН України спрогнозували, що ситуація з коронавірусом в Україні почне налагоджуватися не раніше, ніж за 3-4 тижні.
- Лікар-пульмонолог Світлана Гук заявила, що третя хвиля коронавірусу, яка накрила Україну, ще не досягла свого піку. При цьому вона втричі потужніша за ту, що була восени.
- Станом на 5 квітня в 21 з 25 регіонів України був перевищений епідеміологічний поріг з COVID-19.