Кількість жертв COVID-19 за добу в Україні майже досягла рекорду

За минулі 24 години госпіталізовано з коронавірусом в Україні 2,5 тис. осіб / Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 13 276 жителів країни. Зокрема захворіли 508 дітей та 338 медпрацівників.

Як повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов, за минулі 24 години госпіталізовано 2 545 осіб; летальних випадків - 430; одужали - 10 240 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Одеській (1436), м. Київ (1432), Львівській (1105), Київській (889) та Харківській (878) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 6 квітня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 1 769 164 людини;

одужали - 1 362 379 осіб;

летальних випадків - 35 017;

проведено ПЛР-тестів - 8 397 586.

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 6 квітня

За останню добу в Києві виявили 1 432 випадки зараження коронавірусом, померли - 39 осіб, одужали - 697.

Всього в Києві захворіли 169 100 осіб, померли - 3656, вилікувалися - 108 256.

Коронавірус у Києві - статистика 6 квітня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

12 856 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 5 квітня 2021 року в Україні.

304 680 осіб щеплені з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 304 678 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 особи.

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

м. Київ - 1432 випадки / 1710 щеплень;

Вінницька область - 446 випадків / 750 щеплень;

Волинська область - 317 випадків / 420 щеплень;

Дніпропетровська область - 844 випадки / 1010 щеплень;

Донецька область - 523 випадки / 580 щеплень;

Житомирська область - 213 випадків / 470 щеплень;

Закарпатська - 389 випадків / 240 щеплень;

Запорізька область-611 випадків / 710 щеплень;

Івано-Франківська область-85 випадків / 667 щеплень;

Київська область - 889 випадків / 0 щеплень;

Кіровоградська область - 99 випадків / 470 щеплень;

Луганська область - 217 випадків / 420 щеплень;

Львівська область - 1105 випадків / 660 щеплень;

Миколаївська область - 369 випадків / 430 щеплень;

Одеська область - 1436 випадків / 500 щеплень;

Полтавська область - 730 випадків / 720 щеплень;

Рівненська область - 503 випадки / 429 щеплень;

Сумська область - 205 випадків / 360 щеплень;

Тернопільська область - 511 випадків / 440 щеплень;

Харківська область - 878 випадків / 660 щеплень;

Херсонська область - 111 випадків / 10 щеплень;

Хмельницька область - 352 випадки / 410 щеплень;

Черкаська область - 599 випадків / 420 щеплень;

Чернівецька область - 361 випадок / 270 щеплень;

Чернігівська область - 51 випадок / 100 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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