COVID-19 буде ще частіше вбивати, Україна - вже перша в Європі

Останні три тижні почала зростати кількість жертв хвороби. На сьогодні тижнева середня летальність піднялася до 2,42% і це не межа.
Коронавірус в Україні вивів країну на перше місце в Європі за кількістю нових поставлених діагнозів і за кількістю летальних випадків. Про це свідчать дані Worldometers станом на 6 квітня. А вже сьогодні, 7 квітня, Україна встановила новий смертельний антирекорд – упродовж 24 годин жертвами хвороби стали майже 500 осіб.
Системний аналітик Євген Істребін вважає, що це не останній максимум, враховуючи постійні рекорди з госпіталізацій.
"Останні три тижні почав зростати рівень летальності. На сьогодні тижнева середня летальність піднялася до 2,42%. Зростання триває вже три тижні. І це лише попередні дані. Вчора робоча група НАН опублікувала свій прогноз, в якому стало видно що затримки з внесенням даних щодо летальних випадків почали збільшуватися, а затримки щодо нових випадків почали скорочуватися. Це означає що летальність насправді буде ще вищою, коли надійдуть всі дані", - написав він у Facebook.
Істребін пов'язав зростання летальності від коронавірусу з британським штамом COVID-19.
"Так, британський варіант ковіду має на 60% вищу летальність. Це вже підтвердила низка досліджень", - написав він.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Станом на ранок 7 квітня коронавірус в Україні за добу виявили у 15 415 жителів країни. Летальних випадків - 481. Це новий антирекорд.
- Попередній смертельний антирекорд за кількістю жертв коронавірусу в Україні був встановлений станом на ранок 2 квітня - тоді внасідок хвороби за добу померли 433 українці.
- Станом на ранок 3 квітня коронавірус в Україні також встановив антирекорд - за добу було поставлено 20 341 діагноз.
- У двох областях України лабораторно підтвердили південноафриканський штам коронавірусу. При цьому британський штам виявили у всіх областях.
- Голова МОЗ Максим Степанов розкрив особливості нових штамів.
- Лікар-пульмонолог Світлана Гук заявила, що третя хвиля коронавірусу, яка накрила Україну, ще не досягла свого піку. При цьому вона втричі потужніша за ту, що була восени.
- Для того, щоби українці отримали колективний імунітет від коронавірусу, необхідно провакцинувати від COVID-19 дві третини населення, тобто близько 30 мільйонів осіб. Для цього Україні знадобиться 1,5-2 роки. Про це заявив лікар-епідеміолог, директор Інституту вакцинології та імунобіопрепаратів Сергій Кравченко.