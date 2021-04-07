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COVID-19 буде ще частіше вбивати, Україна - вже перша в Європі

7 квітня 2021, 11:37
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Останні три тижні почала зростати кількість жертв хвороби. На сьогодні тижнева середня летальність піднялася до 2,42% і це не межа.

коронавірус
Україна - перша в Європі за поширенням COVID-19 / Фото Reuters

Коронавірус в Україні вивів країну на перше місце в Європі за кількістю нових поставлених діагнозів і за кількістю летальних випадків. Про це свідчать дані Worldometers станом на 6 квітня. А вже сьогодні, 7 квітня, Україна встановила новий смертельний антирекорд – упродовж 24 годин жертвами хвороби стали майже 500 осіб.

Системний аналітик Євген Істребін вважає, що це не останній максимум, враховуючи постійні рекорди з госпіталізацій.

"Останні три тижні почав зростати рівень летальності. На сьогодні тижнева середня летальність піднялася до 2,42%. Зростання триває вже три тижні. І це лише попередні дані. Вчора робоча група НАН опублікувала свій прогноз, в якому стало видно що затримки з внесенням даних щодо летальних випадків почали збільшуватися, а затримки щодо нових випадків почали скорочуватися. Це означає що летальність насправді буде ще вищою, коли надійдуть всі дані", - написав він у Facebook.

Істребін пов'язав зростання летальності від коронавірусу з британським штамом COVID-19.

"Так, британський варіант ковіду має на 60% вищу летальність. Це вже підтвердила низка досліджень", - написав він.

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facebook.com/evgeny.istrebin

Коронавірус в Україні - останні новини:

  • Станом на ранок 7 квітня коронавірус в Україні за добу виявили у 15 415 жителів країни. Летальних випадків - 481. Це новий антирекорд.
  • Попередній смертельний антирекорд за кількістю жертв коронавірусу в Україні був встановлений станом на ранок 2 квітня - тоді внасідок хвороби за добу померли 433 українці.
  • Станом на ранок 3 квітня коронавірус в Україні також встановив антирекорд - за добу було поставлено 20 341 діагноз.
  • У двох областях України лабораторно підтвердили південноафриканський штам коронавірусу. При цьому британський штам виявили у всіх областях.
  • Голова МОЗ Максим Степанов розкрив особливості нових штамів.
  • Лікар-пульмонолог Світлана Гук заявила, що третя хвиля коронавірусу, яка накрила Україну, ще не досягла свого піку. При цьому вона втричі потужніша за ту, що була восени.
  • Для того, щоби українці отримали колективний імунітет від коронавірусу, необхідно провакцинувати від COVID-19 дві третини населення, тобто близько 30 мільйонів осіб. Для цього Україні знадобиться 1,5-2 роки. Про це заявив лікар-епідеміолог, директор Інституту вакцинології та імунобіопрепаратів Сергій Кравченко.

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