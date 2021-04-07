COVID-19 буде ще частіше вбивати, Україна - вже перша в Європі

Україна - перша в Європі за поширенням COVID-19 / Фото Reuters

Коронавірус в Україні вивів країну на перше місце в Європі за кількістю нових поставлених діагнозів і за кількістю летальних випадків. Про це свідчать дані Worldometers станом на 6 квітня. А вже сьогодні, 7 квітня, Україна встановила новий смертельний антирекорд – упродовж 24 годин жертвами хвороби стали майже 500 осіб.

Системний аналітик Євген Істребін вважає, що це не останній максимум, враховуючи постійні рекорди з госпіталізацій.

"Останні три тижні почав зростати рівень летальності. На сьогодні тижнева середня летальність піднялася до 2,42%. Зростання триває вже три тижні. І це лише попередні дані. Вчора робоча група НАН опублікувала свій прогноз, в якому стало видно що затримки з внесенням даних щодо летальних випадків почали збільшуватися, а затримки щодо нових випадків почали скорочуватися. Це означає що летальність насправді буде ще вищою, коли надійдуть всі дані", - написав він у Facebook.

Істребін пов'язав зростання летальності від коронавірусу з британським штамом COVID-19.

"Так, британський варіант ковіду має на 60% вищу летальність. Це вже підтвердила низка досліджень", - написав він.

worldometers.info/coronavirus

facebook.com/evgeny.istrebin

Коронавірус в Україні - останні новини: