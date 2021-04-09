COVID-19 не відступає: в Україні знову знайшли майже 20 тис. хворих

Госпіталізовано до лікарень ще майже 5 тисяч осіб / Фото Reuters

Коронавірус в Україні не відступає. За минулу добу в країні знову виявили тисячі нових інфікованих - зокрема, поставлено 19 676 діагнозів. Зокрема захворіла 751 дитина і 552 медпрацівника.

Як повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов, за минулі 24 години госпіталізовано 4 936 осіб; летальних випадків - 419; одужали - 11 221 людина.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (1864), Дніпропетровській (1665), Львівській (1639), Київській (1265) та Харківській (1194) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 9 квітня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 9 квітня

За останню добу в Києві виявили 1864 випадки зараження коронавірусом, померли - 48 осіб, одужали - 688.

Всього в Києві захворіли 174 267 осіб, померли - 3797, вилікувалися - 110 137.

Коронавірус у Києві - статистика 9 квітня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки хворих на коронавірусом в Україні за весь час пандемії

захворіли - 1 823 674 людини;

одужали - 1 395 104 людини;

летальних випадків - 36 381;

проведено ПЛР-тестів - 8 568 004.

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

18 569 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 8 квітня 2021 року в Україні.

353 147 осіб щеплені з початку прищеплювальної кампанії.

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

м. Київ - 1864 випадки / 1850 щеплень;

Вінницька область - 640 випадків / 670 щеплень;

Волинська область - 448 випадків / 560 щеплень;

Дніпропетровська область - 1665 випадків / 1990 щеплень;

Донецька область - 1146 випадків / 510 щеплень;

Житомирська область - 647 випадків / 840 щеплень;

Закарпатська - 236 випадків / 580 щеплень;

Запорізька область - 823 випадки / 650 щеплень;

Івано-Франківська область - 231 випадок / 549 щеплень;

Київська область - 1265 випадків / 1970 щеплень;

Кіровоградська область - 207 випадків / 680 щеплень;

Луганська область - 226 випадків / 350 щеплень;

Львівська область - 1639 випадків / 1540 щеплень;

Миколаївська область - 372 випадки / 180 щеплень;

Одеська область - 1194 випадки / 710 щеплень;

Полтавська область - 848 випадків / 730 щеплень;

Рівненська область - 557 випадків / 580 щеплень;

Сумська область - 820 випадків / 360 щеплень;

Тернопільська область - 373 випадки / 490 щеплень;

Харківська область - 1194 випадки / 550 щеплень;

Херсонська область - 317 випадків / 300 щеплень;

Хмельницька область - 1094 випадки / 1050 щеплень;

Черкаська область - 834 випадки / 180 щеплень;

Чернівецька область - 377 випадків / 560 щеплень;

Чернігівська область - 659 випадків / 140 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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