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COVID-19 не відступає: в Україні знову знайшли майже 20 тис. хворих

9 квітня 2021, 08:19
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Столиця другий день поспіль лідирує за кількістю нових діагнозів "коронавірус" за добу. На другому місці - Дніпропетровська область, на третьому - Львівська.

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Госпіталізовано до лікарень ще майже 5 тисяч осіб / Фото Reuters

Коронавірус в Україні не відступає. За минулу добу в країні знову виявили тисячі нових інфікованих - зокрема, поставлено 19 676 діагнозів. Зокрема захворіла 751 дитина і 552 медпрацівника.

Як повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов, за минулі 24 години госпіталізовано 4 936 осіб; летальних випадків - 419; одужали - 11 221 людина.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (1864), Дніпропетровській (1665), Львівській (1639), Київській (1265) та Харківській (1194) областях.

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Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 9 квітня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 9 квітня

За останню добу в Києві виявили 1864 випадки зараження коронавірусом, померли - 48 осіб, одужали - 688.

Всього в Києві захворіли 174 267 осіб, померли - 3797, вилікувалися - 110 137.

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Коронавірус у Києві - статистика 9 квітня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки хворих на коронавірусом в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 1 823 674 людини;
  • одужали - 1 395 104 людини;
  • летальних випадків - 36 381;
  • проведено ПЛР-тестів - 8 568 004.

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

18 569 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 8 квітня 2021 року в Україні.

353 147 осіб щеплені з початку прищеплювальної кампанії.

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

  • м. Київ - 1864 випадки / 1850 щеплень;
  • Вінницька область - 640 випадків / 670 щеплень;
  • Волинська область - 448 випадків / 560 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 1665 випадків / 1990 щеплень;
  • Донецька область - 1146 випадків / 510 щеплень;
  • Житомирська область - 647 випадків / 840 щеплень;
  • Закарпатська - 236 випадків / 580 щеплень;
  • Запорізька область - 823 випадки / 650 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 231 випадок / 549 щеплень;
  • Київська область - 1265 випадків / 1970 щеплень;
  • Кіровоградська область - 207 випадків / 680 щеплень;
  • Луганська область - 226 випадків / 350 щеплень;
  • Львівська область - 1639 випадків / 1540 щеплень;
  • Миколаївська область - 372 випадки / 180 щеплень;
  • Одеська область - 1194 випадки / 710 щеплень;
  • Полтавська область - 848 випадків / 730 щеплень;
  • Рівненська область - 557 випадків / 580 щеплень;
  • Сумська область - 820 випадків / 360 щеплень;
  • Тернопільська область - 373 випадки / 490 щеплень;
  • Харківська область - 1194 випадки / 550 щеплень;
  • Херсонська область - 317 випадків / 300 щеплень;
  • Хмельницька область - 1094 випадки / 1050 щеплень;
  • Черкаська область - 834 випадки / 180 щеплень;
  • Чернівецька область - 377 випадків / 560 щеплень;
  • Чернігівська область - 659 випадків / 140 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні - останні новини:

  • Станом на 7 квітня коронавірус в Україні встановив новий смертельний антирекорд. COVID- 9 вбив за добу 481 українця.
  • Станом на ранок 3 квітня коронавірус в Україні виявили у рекордної кількості українців - за добу було поставлено 20 341 діагноз.
  • Станом на ранок 3 квітня в Києві також зареєстрували рекордну кількість нових хворих - 2053.
  • Станом на ранок середи, 24 березня, коронавірус в Києві вбив рекордну кількість пацієнтів за добу - жертвами хвороби стали 49 осіб.
  • Через погіршення епідеміологічної ситуації з 5 квітня був посилений карантин в Києві. У місті ухвалили рішення про закриття дитячих садків і шкіл. Громадський транспорт на час посилених карантинних заходів перевозить пасажирів за спеціальними перепустками.
  • Згідно з прогнозами доктора-імунолога Алли Волохи, посилений карантин у Києві, найімовірніше, триватиме ще кілька тижнів. У місті важка ситуація із захворюваністю і смертністю від коронавірусу.
  • Мер столиці Віталій Кличко розповів, коли в Києві можуть ще більше посилити карантин. При цьому, за його словами, кияни легковажно ставляться до коронавірусу і карантину. Люди поводяться так, ніби локдауну не існує.
  • Лікар-пульмонолог Світлана Гук заявила, що третя хвиля коронавірусу, яка накрила Україну, ще не досягла свого піку. При цьому вона втричі потужніша за ту, що була восени.
  • Для того, щоб українці отримали колективний імунітет від коронавірусу, необхідно провакцинувати від COVID-19 дві третини населення, тобто близько 30 мільйонів осіб. Для цього Україні знадобиться 1,5-2 роки.

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