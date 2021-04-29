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COVID-19 прискорився: у ВООЗ повідомили погані новини про пандемію

29 квітня 2021, 07:51

Більш ніж за рік пандемія коронавірусу не лише не закінчилася, але й прискорилася.

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Коронавірус заразив майже 150 млн людей у всьому світі / Reuters

Пандемія коронавірусу накрила світ понад рік тому. І за цей час вона не лише не завершилася, а й прискорилася. Таку заяву озвучили експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я.

За словами, керівниці Панамериканської організації охорони здоров'я і директорки Офісу ВООЗ в Північній та Південній Америці Карісси Етьєн, справедливий доступ до вакцин і ефективні профілактичні заходи мають вирішальне значення, щоби допомогти змінити ситуацію, пише The Guardian.

"Наш регіон все ще охоплений цією пандемією. У кількох країнах Південної Америки ситуація з пандемією в перші чотири місяці цього року була гіршою, ніж та, з якою ми зіткнулися в 2020 році", – зазначила Етьєн.

Коронавірус у світі 29 квітня - статистика

Згідно з останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса, станом на ранок 29 квітня коронавірус у всьому світі заразив 149 242 187 осіб.

Найбільше інфікованих у США (понад 32 млн), Індії (майже 18 млн), Бразилії (14,5 млн).

Антилідерами за кількістю жертв хвороби є США, Бразилія та Мексика.

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Коронавірус у світі - статистика 29 квітня / gisanddata.maps.arcgis.com

Нагадаємо:

  • 26 квітня голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що минулого тижня зафіксували таку динаміку зараження коронавірусом, як у перші 5 місяців пандемії COVID-19. За його словами, у світі шостий тиждень поспіль спостерігається зростання кількості нових смертей від коронавірусу.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я на три місяці продовжила режим надзвичайної ситуації в глобальній охороні здоров'я через пандемію COVID-19.
  • Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус розповів, коли світу вдасться взяти пандемію коронавірусу під контроль. На його думку, ситуація з поширенням інфекції може вирішитися в найближчі місяці.

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