COVID-19 прискорився: у ВООЗ повідомили погані новини про пандемію

Більш ніж за рік пандемія коронавірусу не лише не закінчилася, але й прискорилася.
Пандемія коронавірусу накрила світ понад рік тому. І за цей час вона не лише не завершилася, а й прискорилася. Таку заяву озвучили експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я.
За словами, керівниці Панамериканської організації охорони здоров'я і директорки Офісу ВООЗ в Північній та Південній Америці Карісси Етьєн, справедливий доступ до вакцин і ефективні профілактичні заходи мають вирішальне значення, щоби допомогти змінити ситуацію, пише The Guardian.
"Наш регіон все ще охоплений цією пандемією. У кількох країнах Південної Америки ситуація з пандемією в перші чотири місяці цього року була гіршою, ніж та, з якою ми зіткнулися в 2020 році", – зазначила Етьєн.
Коронавірус у світі 29 квітня - статистика
Згідно з останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса, станом на ранок 29 квітня коронавірус у всьому світі заразив 149 242 187 осіб.
Найбільше інфікованих у США (понад 32 млн), Індії (майже 18 млн), Бразилії (14,5 млн).
Антилідерами за кількістю жертв хвороби є США, Бразилія та Мексика.
Нагадаємо:
- 26 квітня голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що минулого тижня зафіксували таку динаміку зараження коронавірусом, як у перші 5 місяців пандемії COVID-19. За його словами, у світі шостий тиждень поспіль спостерігається зростання кількості нових смертей від коронавірусу.
- Всесвітня організація охорони здоров'я на три місяці продовжила режим надзвичайної ситуації в глобальній охороні здоров'я через пандемію COVID-19.
- Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус розповів, коли світу вдасться взяти пандемію коронавірусу під контроль. На його думку, ситуація з поширенням інфекції може вирішитися в найближчі місяці.