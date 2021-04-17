COVID-19 у Києві повторив антирекорд за кількістю жертв хвороби

Київ - перший в Україні за кількістю виявлених за добу хворих на коронавірус / Фото Reuters

Київ знову лідирує Україні за кількістю нових офіційно поставлених діагнозів "коронавірус". І хоча кількість нових виявлених хворих трохи зменшилася в порівнянні з попередніми днями, смертність залишається стабільно високою.

Станом на ранок 17 квітня столиця повторила антирекорд за кількістю летальних випадків хвороби. Як свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО, за останню добу в Києві померла 51 людина. Таку ж кількість жертв хвороби зареєстрували за добу 14 квітня.

Всього в Києві за останню добу виявили 1 112 випадків зараження коронавірусом, одужали 533 пацієнта.

З початку епідемії в столиці захворіли 184 412 осіб, померли - 4 172, вилікувалися - 114 929.

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 17 квітня / covid19.rnbo.gov.ua

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