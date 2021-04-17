COVID-19 у Києві повторив антирекорд за кількістю жертв хвороби

Смертність від коронавірусу в столиці залишається стабільно високою. За добу помер 51 пацієнт. Таку ж кількість жертв зафіксували кілька днів тому.
Київ знову лідирує Україні за кількістю нових офіційно поставлених діагнозів "коронавірус". І хоча кількість нових виявлених хворих трохи зменшилася в порівнянні з попередніми днями, смертність залишається стабільно високою.
Станом на ранок 17 квітня столиця повторила антирекорд за кількістю летальних випадків хвороби. Як свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО, за останню добу в Києві померла 51 людина. Таку ж кількість жертв хвороби зареєстрували за добу 14 квітня.
Всього в Києві за останню добу виявили 1 112 випадків зараження коронавірусом, одужали 533 пацієнта.
З початку епідемії в столиці захворіли 184 412 осіб, померли - 4 172, вилікувалися - 114 929.
Коронавірус в Києві - останні новини:
- Станом на ранок 3 квітня в Києві також зареєстрували рекордну кількість нових хворих - 2053.
- Антирекорд по Києву був встановлений станом на ранок 15 квітня - від коронавірусної хвороби померла 51 людина.
- Жорсткий карантин в Києві продовжили на 2 тижні – до 30 квітня. Епідеміологічна ситуація в місті не поліпшується.
- Увечері в п'ятницю, 16 квітня, від коронавірусу помер голова Подільського району Києва Віктор Смирнов, який три тижні боровся з хворобою в лікарні. Про смерть Смирнова повідомив мер столиці Віталій Кличко. Він зазначив, що чиновник помер через ускладнення коронавірусної хвороби.
Автор: Анна Багрій