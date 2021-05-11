COVID-19 в Україні 11 травня: після свят кількість виявлених хворих різко впала

Одужали від коронавірусу понад 8,6 тис. осіб / Фото Reuters

Станом на ранок вівторка, 11 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 2 208 жителів країни. Зокрема захворіли 89 дітей та 34 медпрацівники.

За минулі 24 години госпіталізовано 1 084 людини; летальних випадків - 119, одужали 8 617 осіб, повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Донецькій (325), Харківській (213), Дніпропетровській (191), Запорізькій (169) і Миколаївській (132) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 11 травня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 11 травня

За останню добу в Києві виявили 98 випадків зараження коронавірусом, померли 12 людей, одужав 51 пацієнт.

Всього в Києві захворіли 199 175 осіб, померли - 4 838, вилікувалися - 128 208.

Коронавірус у Києві-статистика 11 травня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 124 535 осіб;

одужали - 1 777 370 осіб;

летальних випадків - 46 631;

проведено ПЛР-тестів - 9 682 286.

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Скільки українців вакцинували від коронавірусу

2 194 особи щеплено проти COVID-19 за добу 10 травня 2021 року в Україні.

865 590 осіб щеплено з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 865 588 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 695 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

м. Київ - 98 випадків / 0 щеплень;

Вінницька область - 39 випадків / 0 щеплень;

Волинська область - 105 випадків / 52 щеплення;

Дніпропетровська область - 191 випадок / 452 щеплення;

Донецька область - 325 випадків / 10 щеплень;

Житомирська область - 16 випадків / 54 щеплення;

Закарпатська - 43 випадки / 93 щеплення;

Запорізька область - 169 випадків / 24 щеплення;

Івано-Франківська область - 31 випадок / 20 щеплень;

Київська область - 76 випадків / 50 щеплень;

Кіровоградська область - 67 випадків / 156 щеплень;

Луганська область - 15 випадків / 0 щеплень;

Львівська область - 50 випадків / 592 щеплення;

Миколаївська область - 132 випадки / 107 щеплень;

Одеська область - 86 випадків / 90 щеплень;

Полтавська область - 97 випадків / 74 щеплення;

Рівненська область - 76 випадків / 40 щеплень;

Сумська область- 51 випадок / 66 щеплень;

Тернопільська область - 62 випадки / 80 щеплень;

Харківська область - 213 випадків / 103 щеплення;

Херсонська область - 38 випадків / 0 щеплень;

Хмельницька область-0 випадків / 20 щеплень;

Черкаська область - 128 випадків / 11 щеплень;

Чернівецька область - 63 випадки / 30 щеплень;

Чернігівська область - 37 випадків / 70 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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