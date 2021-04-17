Коронавірус в Україні 17 квітня: виявили 15 тис. хворих, понад 400 жертв

Коронавірус в Україні заразив ще 276 медпрацівників / Фото Reuters

Станом на ранок суботи, 17 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 14 984 жителів країни. У тому числі захворіли 606 дітей і 276 медпрацівників.

За минулі 24 години госпіталізовано 4 100 людей; летальних випадків - 440, одужалы 9 736 людей. Про це повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (1112), Харківській (1386), Дніпропетровській (1169), Одеській (1097) та Київській (965) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 17 квітня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 17 квітня

За останню добу в Києві виявили 1 112 випадків зараження коронавірусом, померла 51 людина (це антирекорд за кількістю жертв), одужали - 533.

Всього в Києві захворіли 184 412 осіб, померли - 4 172, вилікувалися - 114 929.

Коронавірус у Києві - статистика на ранок 17 квітня / covid19.rnbo.gov.ua

Як повідомляв Главред, увечері в п'ятницю, 16 квітня, від коронавірусу помер глава Подільського району Києва Віктор Смирнов, який три тижні боровся з хворобою в лікарні. Про смерть Смирнова повідомив мер столиці Віталій Кличко. Він зазначив, що чиновник помер через ускладнення коронавірусної хвороби.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 1 936 228 осіб;

одужали - 1 475 556 осіб;

летальних випадків - 39 536;

проведено ПЛР-тестів - 105 215.

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

13 044 особи щеплено проти COVID-19 за добу 16 квітня 2021 року в Україні.

445 861 осіб щеплено з початку прищеплювальної кампанії. Отримали 1 дозу вакцини 445 859 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

м. Київ - 1112 випадків / 1764 щеплення;

Вінницька область - 344 випадки / 286 щеплень;

Волинська область - 342 випадки / 584 щеплення;

Дніпропетровська область - 1169 випадків / 450 щеплень;

Донецька область - 741 випадок / 500 щеплень;

Житомирська область - 439 випадків / 921 щеплення;

Закарпатська -1 87 випадків / 554 щеплення;

Запорізька область - 666 випадків / 420 щеплень;

Івано-Франківська область - 147 випадків / 627 щеплень;

Київська область - 965 випадків / 150 щеплень;

Кіровоградська область - 214 випадків / 86 щеплень;

Луганська область - 248 випадків / 320 щеплень;

Львівська область - 793 випадки / 2689 щеплень;

Миколаївська область - 432 випадки / 141 щеплення;

Одеська область - 1097 випадків / 571 щеплення;

Полтавська область - 745 випадків / 293 щеплення;

Рівненська область - 518 випадків / 427 щеплень;

Сумська область - 586 випадків / 163 щеплення;

Тернопільська область - 378 випадків / 408 щеплень;

Харківська область - 1386 випадків / 217 щеплень;

Херсонська область - 294 випадки / 146 щеплень;

Хмельницька область - 644 випадки / 440 щеплень;

Черкаська область - 695 випадків / 134 щеплення;

Чернівецька область - 248 випадків / 450 щеплень;

Чернігівська область - 594 випадки / 303 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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