Коронавірус в Україні 17 квітня: виявили 15 тис. хворих, понад 400 жертв

У столиці кількість поставлених діагнозів трохи зменшилася - за добу офіційно знайшли трохи більше тисячі заражених коронавірусом.
Станом на ранок суботи, 17 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 14 984 жителів країни. У тому числі захворіли 606 дітей і 276 медпрацівників.
За минулі 24 години госпіталізовано 4 100 людей; летальних випадків - 440, одужалы 9 736 людей. Про це повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (1112), Харківській (1386), Дніпропетровській (1169), Одеській (1097) та Київській (965) областях.
Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 17 квітня
За останню добу в Києві виявили 1 112 випадків зараження коронавірусом, померла 51 людина (це антирекорд за кількістю жертв), одужали - 533.
Всього в Києві захворіли 184 412 осіб, померли - 4 172, вилікувалися - 114 929.
Як повідомляв Главред, увечері в п'ятницю, 16 квітня, від коронавірусу помер глава Подільського району Києва Віктор Смирнов, який три тижні боровся з хворобою в лікарні. Про смерть Смирнова повідомив мер столиці Віталій Кличко. Він зазначив, що чиновник помер через ускладнення коронавірусної хвороби.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 1 936 228 осіб;
- одужали - 1 475 556 осіб;
- летальних випадків - 39 536;
- проведено ПЛР-тестів - 105 215.
Скільки українців вакцинували від коронавірусу
13 044 особи щеплено проти COVID-19 за добу 16 квітня 2021 року в Україні.
445 861 осіб щеплено з початку прищеплювальної кампанії. Отримали 1 дозу вакцини 445 859 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях
- м. Київ - 1112 випадків / 1764 щеплення;
- Вінницька область - 344 випадки / 286 щеплень;
- Волинська область - 342 випадки / 584 щеплення;
- Дніпропетровська область - 1169 випадків / 450 щеплень;
- Донецька область - 741 випадок / 500 щеплень;
- Житомирська область - 439 випадків / 921 щеплення;
- Закарпатська -1 87 випадків / 554 щеплення;
- Запорізька область - 666 випадків / 420 щеплень;
- Івано-Франківська область - 147 випадків / 627 щеплень;
- Київська область - 965 випадків / 150 щеплень;
- Кіровоградська область - 214 випадків / 86 щеплень;
- Луганська область - 248 випадків / 320 щеплень;
- Львівська область - 793 випадки / 2689 щеплень;
- Миколаївська область - 432 випадки / 141 щеплення;
- Одеська область - 1097 випадків / 571 щеплення;
- Полтавська область - 745 випадків / 293 щеплення;
- Рівненська область - 518 випадків / 427 щеплень;
- Сумська область - 586 випадків / 163 щеплення;
- Тернопільська область - 378 випадків / 408 щеплень;
- Харківська область - 1386 випадків / 217 щеплень;
- Херсонська область - 294 випадки / 146 щеплень;
- Хмельницька область - 644 випадки / 440 щеплень;
- Черкаська область - 695 випадків / 134 щеплення;
- Чернівецька область - 248 випадків / 450 щеплень;
- Чернігівська область - 594 випадки / 303 щеплення.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Станом на 7 квітня коронавірус в Україні встановив новий смертельний антирекорд. COVID - 19 вбив за добу 481 українця.
- Станом на ранок 3 квітня коронавірус в Україні виявили у рекордної кількості українців - за добу зафіксували 20 341 діагноз.
- Станом на ранок 3 квітня в Києві також зареєстрували рекордну кількість нових хворих - 2053.
- Антирекорд у Києві був встановлений станом на ранок 15 квітня - від коронавірусної хвороби померла 51 людина.
- Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу. За його словами, поступово ситуація починає стабілізуватися, рівень госпіталізацій знизився.
- Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні та госпіталізаціями стабілізувалася. Україна виходить на плато.
- Жорсткий карантин в Києві продовжили на 2 тижні – до 30 квітня.