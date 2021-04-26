COVID-19 в Україні 26 квітня: кількість нових діагнозів і смертей різко впала

Найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях. Київ вийшов з п'ятірки лідерів.
Станом на ранок понеділка, 26 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 5 062 жителів країни. Зокрема захворіла 221 дитина і 54 медпрацівника.
За минулі 24 години госпіталізована 2 061 особа; летальних випадків - 195, одужали 6 910 пацієнтів. Про це повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Дніпропетровській (676), Одеській (397), Миколаївській (375), Харківській (313) та Львівській (311) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 030 333 особи;
- одужали - 1 579 438 осіб;
- летальних випадків - 42 518;
- проведено ПЛР-тестів - 9 256 290.
Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 26 квітня
За останню добу в Києві виявили 256 випадків зараження коронавірусом, померла 21 людина, одужали - 242.
Всього в Києві захворіла 191 751 людина, померли - 4 466, вилікувалися - 120 044.
Скільки українців вакцинували від коронавірусу
1 114 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 25 квітня 2021 року в Україні.
528 030 осіб щеплено з початку прищеплювальної кампанії. Отримали 1 дозу вакцини 528 028 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Скільки хворих на коронавірусом і вакцинованих в Україні за добу по областях
- м. Київ - 256 випадків / 0 щеплень;
- Вінницька область - 60 випадків / 17 щеплень;
- Волинська область - 198 випадків / 2 щеплення;
- Дніпропетровська область - 676 випадків / 44 щеплення;
- Донецька область - 265 випадків / 0 щеплень;
- Житомирська область - 192 випадки / 48 щеплень;
- Закарпатська - 41 випадок / 0 щеплень;
- Запорізька область - 135 випадків / 3 щеплення;
- Івано-Франківська область - 44 випадки / 0 щеплень;
- Київська область - 305 випадків / 177 щеплень;
- Кіровоградська область - 203 випадки / 30 щеплень;
- Луганська область - 45 випадків / 0 щеплень;
- Львівська область - 311 випадків / 0 щеплень;
- Миколаївська область - 375 випадків / 41 щеплення;
- Одеська область - 397 випадків / 47 щеплень;
- Полтавська область - 106 випадків / 96 щеплень;
- Рівненська область - 144 випадки / 180 щеплень;
- Сумська область - 182 випадки / 0 щеплень;
- Тернопільська область - 207 випадків / 0 щеплень;
- Харківська область - 313 випадків / 307 щеплень;
- Херсонська область - 80 випадків / 4 щеплення;
- Хмельницька область - 40 випадків / 13 щеплень;
- Черкаська область - 277 випадків / 95 щеплень;
- Чернівецька область - 96 випадків / 10 щеплень;
- Чернігівська область - 114 випадків / 0 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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