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COVID-19 в Україні 26 квітня: кількість нових діагнозів і смертей різко впала

26 квітня 2021, 08:25
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Найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях. Київ вийшов з п'ятірки лідерів.

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Коронавірус в Україні подолали ще майже 7 тис. осіб / Фото Reuters

Станом на ранок понеділка, 26 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 5 062 жителів країни. Зокрема захворіла 221 дитина і 54 медпрацівника.

За минулі 24 години госпіталізована 2 061 особа; летальних випадків - 195, одужали 6 910 пацієнтів. Про це повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Дніпропетровській (676), Одеській (397), Миколаївській (375), Харківській (313) та Львівській (311) областях.

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Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 26 квітня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 030 333 особи;
  • одужали - 1 579 438 осіб;
  • летальних випадків - 42 518;
  • проведено ПЛР-тестів - 9 256 290.

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 26 квітня

За останню добу в Києві виявили 256 випадків зараження коронавірусом, померла 21 людина, одужали - 242.

Всього в Києві захворіла 191 751 людина, померли - 4 466, вилікувалися - 120 044.

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Коронавірус у Києві -с татистика 26 квітня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

1 114 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 25 квітня 2021 року в Україні.

528 030 осіб щеплено з початку прищеплювальної кампанії. Отримали 1 дозу вакцини 528 028 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Скільки хворих на коронавірусом і вакцинованих в Україні за добу по областях

  • м. Київ - 256 випадків / 0 щеплень;
  • Вінницька область - 60 випадків / 17 щеплень;
  • Волинська область - 198 випадків / 2 щеплення;
  • Дніпропетровська область - 676 випадків / 44 щеплення;
  • Донецька область - 265 випадків / 0 щеплень;
  • Житомирська область - 192 випадки / 48 щеплень;
  • Закарпатська - 41 випадок / 0 щеплень;
  • Запорізька область - 135 випадків / 3 щеплення;
  • Івано-Франківська область - 44 випадки / 0 щеплень;
  • Київська область - 305 випадків / 177 щеплень;
  • Кіровоградська область - 203 випадки / 30 щеплень;
  • Луганська область - 45 випадків / 0 щеплень;
  • Львівська область - 311 випадків / 0 щеплень;
  • Миколаївська область - 375 випадків / 41 щеплення;
  • Одеська область - 397 випадків / 47 щеплень;
  • Полтавська область - 106 випадків / 96 щеплень;
  • Рівненська область - 144 випадки / 180 щеплень;
  • Сумська область - 182 випадки / 0 щеплень;
  • Тернопільська область - 207 випадків / 0 щеплень;
  • Харківська область - 313 випадків / 307 щеплень;
  • Херсонська область - 80 випадків / 4 щеплення;
  • Хмельницька область - 40 випадків / 13 щеплень;
  • Черкаська область - 277 випадків / 95 щеплень;
  • Чернівецька область - 96 випадків / 10 щеплень;
  • Чернігівська область - 114 випадків / 0 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні - останні новини:

  • Лікар-епідеміолог Наталія Виноград заявила, що на планеті вже нерівномірно по континентах поширюється четверта хвиля COVID-19. Вона накриє зокрема і Україну,
  • На сьогоднішній день близько половини українців перехворіли на коронавірус. Влітку COVID - 19 найімовірніше трохи вщухне, а восени буде новий підйом захворюваності. При цьому базовий колективний імунітет від коронавірусу може бути сформований до кінця поточного року. Такий прогноз озвучила вірусолог, доктор медичних наук Алла Мироненко.
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