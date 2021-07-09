COVID-19 в Україні не відступає: за добу - понад 600 нових хворих

Одужали від коронавірусу за добу 885 українців / УНІАН

Станом на ранок п'ятниці, 9 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 655 жителів країни. Зокрема захворіла 31 дитина і 37 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 396 осіб; летальних випадків - 12, одужали - 885 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (203), Одеській (62), Донецькій (46), Київській (42) та Львівській (39) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 9 липня 2021 / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 240 246 осіб;

одужали - 2 176 110 осіб;

летальних випадків - 52 572;

проведено ПЛР-тестів - 11 001 742.

В МОЗ заявили про новий рекорд щеплень за добу. Повідомляється, що 109 160 людей вакциновано проти COVID-19 8 липня 2021 року. Одну дозу отримали 44 816 людей, повністю імунізовані - 64 344 людини.

Скільки людей щеплено від коронавірусу в Україні / t.me/mozofficial

Станом на 8 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 786 299 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 223 408 людей, з них отримали 1 дозу – 2 223 406 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 082 602 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 306 008 щеплень.

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