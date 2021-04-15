COVID-19 в Україні не відступає: знову сотні жертв і тисячі нових хворих

На коронавірус захворіли ще 383 медпрацівники / Reuters

Станом на ранок четверга, 15 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 16 427 жителів країни. Зокрема захворіли 628 дітей та 383 медпрацівники.

За минулі 24 години госпіталізовано 4 229 осіб; летальних випадків - 433, одужали - 11 148 осіб. Про це повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Києві (1625), Харківській (1168), Хмельницькій (1088), Запорізькій (1015) та Дніпропетровській (1005) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 15 квітня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 15 квітня

За останню добу в Києві виявили 1 625 випадків зараження коронавірусом, померла 51 людина (це антирекорд у Києві), одужали - 706.

Всього в Києві захворіла 181 691 людина, померли - 4 072, вилікувалися - 113 240.

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 15 квітня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 1 903 765 осіб;

одужали - 1 453 766 осіб;

летальних випадків - 38 658;

проведено ПЛР-тестів - 8 822 097.

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

15 744 особи щеплені проти COVID-19 за добу 14 квітня 2021 року в Україні.

419 297 осіб щеплено з початку прищеплювальної кампанії. Отримали 1 дозу 419 295 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

м. Київ - 1625 випадків / 2220 щеплень;

Вінницька область - 450 випадків / 195 щеплень;

Волинська область - 397 випадків / 503 щеплення;

Дніпропетровська область - 1005 випадків / 2560 щеплень;

Донецька область - 961 випадок / 440 щеплень;

Житомирська область - 648 випадків / 826 щеплень;

Закарпатська - 305 випадків / 310 щеплень;

Запорізька область - 1015 випадків / 540 щеплень;

Івано-Франківська область - 194 випадки / 516 щеплень;

Київська область - 835 випадків / 112 щеплень;

Кіровоградська область - 183 випадки / 680 щеплень;

Луганська область - 292 випадки / 250 щеплень;

Львівська область - 748 випадків / 2340 щеплень;

Миколаївська область - 404 випадки / 470 щеплень;

Одеська область - 881 випадок / 540 щеплень;

Полтавська область - 627 випадків / 410 щеплень;

Рівненська область - 505 випадків / 330 щеплень;

Сумська область - 644 випадки / 330 щеплень;

Тернопільська область - 403 випадки / 380 щеплень;

Харківська область - 1168 випадків / 230 щеплень;

Херсонська область - 324 випадки / 390 щеплень;

Хмельницька область - 1088 випадків / 720 щеплень;

Черкаська область - 747 випадків / 0 щеплень;

Чернівецька область - 252 випадки / 260 щеплень;

Чернігівська область - 726 випадків / 192 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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