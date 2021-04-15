COVID-19 в Україні не відступає: знову сотні жертв і тисячі нових хворих

Київ лідирує в Україні за кількістю офіційно виявлених заражених коронавірусом за добу. На другому місці - Харківська область. На третьому - Хмельниччина.
Станом на ранок четверга, 15 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 16 427 жителів країни. Зокрема захворіли 628 дітей та 383 медпрацівники.
За минулі 24 години госпіталізовано 4 229 осіб; летальних випадків - 433, одужали - 11 148 осіб. Про це повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Києві (1625), Харківській (1168), Хмельницькій (1088), Запорізькій (1015) та Дніпропетровській (1005) областях.
Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 15 квітня
За останню добу в Києві виявили 1 625 випадків зараження коронавірусом, померла 51 людина (це антирекорд у Києві), одужали - 706.
Всього в Києві захворіла 181 691 людина, померли - 4 072, вилікувалися - 113 240.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 1 903 765 осіб;
- одужали - 1 453 766 осіб;
- летальних випадків - 38 658;
- проведено ПЛР-тестів - 8 822 097.
Скільки українців вакцинували від коронавірусу
15 744 особи щеплені проти COVID-19 за добу 14 квітня 2021 року в Україні.
419 297 осіб щеплено з початку прищеплювальної кампанії. Отримали 1 дозу 419 295 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях
- м. Київ - 1625 випадків / 2220 щеплень;
- Вінницька область - 450 випадків / 195 щеплень;
- Волинська область - 397 випадків / 503 щеплення;
- Дніпропетровська область - 1005 випадків / 2560 щеплень;
- Донецька область - 961 випадок / 440 щеплень;
- Житомирська область - 648 випадків / 826 щеплень;
- Закарпатська - 305 випадків / 310 щеплень;
- Запорізька область - 1015 випадків / 540 щеплень;
- Івано-Франківська область - 194 випадки / 516 щеплень;
- Київська область - 835 випадків / 112 щеплень;
- Кіровоградська область - 183 випадки / 680 щеплень;
- Луганська область - 292 випадки / 250 щеплень;
- Львівська область - 748 випадків / 2340 щеплень;
- Миколаївська область - 404 випадки / 470 щеплень;
- Одеська область - 881 випадок / 540 щеплень;
- Полтавська область - 627 випадків / 410 щеплень;
- Рівненська область - 505 випадків / 330 щеплень;
- Сумська область - 644 випадки / 330 щеплень;
- Тернопільська область - 403 випадки / 380 щеплень;
- Харківська область - 1168 випадків / 230 щеплень;
- Херсонська область - 324 випадки / 390 щеплень;
- Хмельницька область - 1088 випадків / 720 щеплень;
- Черкаська область - 747 випадків / 0 щеплень;
- Чернівецька область - 252 випадки / 260 щеплень;
- Чернігівська область - 726 випадків / 192 щеплення.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
читайте такожЛікарі розповіли, як розпізнати "шлунковий ковід" і чим він небезпечний
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Станом на 7 квітня коронавірус в Україні встановив новий смертельний антирекорд. COVID - 19 вбив за добу 481 українця.
- Станом на ранок 3 квітня коронавірус в Україні виявили у рекордної кількості українців - за добу поставили 20 341 діагноз.
- Станом на ранок 3 квітня в Києві також зареєстрували рекордну кількість нових хворих - 2053.
- Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу. За його словами, поступово ситуація починає стабілізуватися, рівень госпіталізацій знизився.
- Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні та госпіталізаціями стабілізувалася. Україна виходить на плато.
- Жорсткий карантин в Києві продовжили на 2 тижні – до 30 квітня. Епідеміологічна ситуація в місті не поліпшується.
- У МОЗ нагадали українцям, кому протипоказано робити щеплення від коронавірусу.