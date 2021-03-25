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COVID-19 в Україні оновив антирекорд діагнозів і смертей за добу

25 березня 2021, 08:17
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Впродовж 24 березня офіційно знайшли майже 17 тисяч хворих на коронавірус. Крім того, жертвами хвороби стали 362 пацієнта.

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Коронавірус в Україні б'є рекорди/ Фото Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 16 669 жителів країни. Зокрема захворіли 786 дітей та 446 медпрацівників.

Як повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов, за минулі 24 години госпіталізовано 4 838 осіб; летальних випадків - 362; одужали - 6 748 осіб.

Зазначимо, попередній максимум летальних випадків був зафіксований за добу 23 березня цього року – тоді жертвами хвороби стали 342 людини.

А попередній максимум діагнозів COVID-19 за добу в Україні зафіксували за добу 18 березня. За офіційними даними станом на ранок 19 березня, в Україні зафіксували 15 850 нових випадків зараження коронавірусом.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (1267), Одеській (1235), Житомирській (1136), Львівській (1032) та Хмельницькій (989) областях.

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Коронавірус в Україні - статистика станом на ранок 25 березня / facebook.com/maksym.stepanov.officia

Коронавірус у Києві - статистика 25 березня

Станом на ранок четверга, 25 березня, в Києві поставили 1267 нових діагнозів "коронавірус" за добу.

Як свідчать дані, оприлюднені на сайті РНБО, з початку епідемії коронавірусу в столиці підтверджено 156 603 випадки COVID-19.

З початку епідемії в Києві одужали 103 722 людини, за минулу добу вдалося подолати хворобу 600 киянам.

За останні 24 години померли 35 пацієнтів (3 198 - за весь час пандемії).

Максимум летальних випадків був зафіксований за добу 23 березня цього року – тоді жертвами хвороби в Києві стали 49 осіб.

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Скільки хворих коронавірусом в Києві / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 1 596 575 осіб;
  • одужали - 1 283 020 осіб;
  • летальних випадків - 31 135;
  • проведено ПЛР-тестів - 7 836 049.

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

18 561 українець отримав щеплення проти COVID-19 за добу 24 березня 2021 року.

155 587 осіб щеплено з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 18 561 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 1 особа.

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Скільки хворих на коронавірус в Україні за добу по областях

  • м. Київ - 1267 випадків / 1750 щеплень;
  • Вінницька область - 772 випадки / 1160 щеплень;
  • Волинська область - 349 випадків / 270 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 892 випадки / 1610 щеплень;
  • Донецька область - 778 випадків / 340 щеплень;
  • Житомирська область - 1136 випадків / 730 щеплень;
  • Закарпатська - 668 випадків / 490 щеплень;
  • Запорізька область - 488 випадків / 620 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 512 випадків / 784 щеплення;
  • Київська область - 872 випадки / 1290 щеплень;
  • Кіровоградська область - 184 випадки / 380 щеплень;
  • Луганська область - 141 випадок / 280 щеплень;
  • Львівська область - 1032 випадки / 1030 щеплень;
  • Миколаївська область - 377 випадків / 690 щеплень;
  • Одеська область - 1235 випадків / 470 щеплень;
  • Полтавська область - 521 випадок / 840 щеплень;
  • Рівненська область - 626 випадків / 550 щеплень;
  • Сумська область - 613 випадків / 907 щеплень;
  • Тернопільська область - 531 випадок / 870 щеплень;
  • Харківська область - 918 випадків / 350 щеплень;
  • Херсонська область - 168 випадків / 1000 щеплень;
  • Хмельницька область - 989 випадків / 250 щеплень;
  • Черкаська область - 509 випадків / 1000 щеплень;
  • Чернівецька область - 543 випадки / 320 щеплень;
  • Чернігівська область - 548 випадків / 580 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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