COVID-19 в Україні оновив антирекорд діагнозів і смертей за добу

Впродовж 24 березня офіційно знайшли майже 17 тисяч хворих на коронавірус. Крім того, жертвами хвороби стали 362 пацієнта.
Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 16 669 жителів країни. Зокрема захворіли 786 дітей та 446 медпрацівників.
Як повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов, за минулі 24 години госпіталізовано 4 838 осіб; летальних випадків - 362; одужали - 6 748 осіб.
Зазначимо, попередній максимум летальних випадків був зафіксований за добу 23 березня цього року – тоді жертвами хвороби стали 342 людини.
А попередній максимум діагнозів COVID-19 за добу в Україні зафіксували за добу 18 березня. За офіційними даними станом на ранок 19 березня, в Україні зафіксували 15 850 нових випадків зараження коронавірусом.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (1267), Одеській (1235), Житомирській (1136), Львівській (1032) та Хмельницькій (989) областях.
Коронавірус у Києві - статистика 25 березня
Станом на ранок четверга, 25 березня, в Києві поставили 1267 нових діагнозів "коронавірус" за добу.
Як свідчать дані, оприлюднені на сайті РНБО, з початку епідемії коронавірусу в столиці підтверджено 156 603 випадки COVID-19.
З початку епідемії в Києві одужали 103 722 людини, за минулу добу вдалося подолати хворобу 600 киянам.
За останні 24 години померли 35 пацієнтів (3 198 - за весь час пандемії).
Максимум летальних випадків був зафіксований за добу 23 березня цього року – тоді жертвами хвороби в Києві стали 49 осіб.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 1 596 575 осіб;
- одужали - 1 283 020 осіб;
- летальних випадків - 31 135;
- проведено ПЛР-тестів - 7 836 049.
Скільки українців вакцинували від коронавірусу
18 561 українець отримав щеплення проти COVID-19 за добу 24 березня 2021 року.
155 587 осіб щеплено з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 18 561 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 1 особа.
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Скільки хворих на коронавірус в Україні за добу по областях
- м. Київ - 1267 випадків / 1750 щеплень;
- Вінницька область - 772 випадки / 1160 щеплень;
- Волинська область - 349 випадків / 270 щеплень;
- Дніпропетровська область - 892 випадки / 1610 щеплень;
- Донецька область - 778 випадків / 340 щеплень;
- Житомирська область - 1136 випадків / 730 щеплень;
- Закарпатська - 668 випадків / 490 щеплень;
- Запорізька область - 488 випадків / 620 щеплень;
- Івано-Франківська область - 512 випадків / 784 щеплення;
- Київська область - 872 випадки / 1290 щеплень;
- Кіровоградська область - 184 випадки / 380 щеплень;
- Луганська область - 141 випадок / 280 щеплень;
- Львівська область - 1032 випадки / 1030 щеплень;
- Миколаївська область - 377 випадків / 690 щеплень;
- Одеська область - 1235 випадків / 470 щеплень;
- Полтавська область - 521 випадок / 840 щеплень;
- Рівненська область - 626 випадків / 550 щеплень;
- Сумська область - 613 випадків / 907 щеплень;
- Тернопільська область - 531 випадок / 870 щеплень;
- Харківська область - 918 випадків / 350 щеплень;
- Херсонська область - 168 випадків / 1000 щеплень;
- Хмельницька область - 989 випадків / 250 щеплень;
- Черкаська область - 509 випадків / 1000 щеплень;
- Чернівецька область - 543 випадки / 320 щеплень;
- Чернігівська область - 548 випадків / 580 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Коронавірус і карантин в Україні - про що раніше писав Главред:
- 20 березня у Києві почався посилений карантин, який триватиме три тижні - до 9 квітня.
- Станом на неділю, 21 березня, Київська область потрапила в червону зону карантину, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19.
- У КМДА оголосили про умови роботи транспорту в Києві.
- Якщо впродовж 5 днів ситуація із захворюваністю на COVID-19 покращиться, Київ зможе вийти з карантину. Якщо картина погіршиться, обмеження посилять аж до зупинки роботи громадського транспорту.
- У Миколаєві з 24 березня посилюють карантинні обмеження у зв'язку з погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус.
- Також у Миколаєві розповіли про катастрофу через переповнені лікарні: пацієнтів змушені розміщувати в коридорах.
- У Черкаській області з понеділка, 22 березня, запровадили додаткові карантинні обмеження, щоби запобігти потраплянню регіону в "червону" зону епідемічної небезпеки.
- Лікарі з Дніпра розповіли про катастрофу з COVID-19.