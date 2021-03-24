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COVID-19 в Україні оновив смертельний антирекорд

24 березня 2021, 08:19
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За минулу добу жертвами хвороби стали 342 українці. Попередній максимум летальних випадків був зафіксований 22 березня.

коронавірус
За добу з коронавірусом до лікарень потрапили понад 5 тис. українців / Фото Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 14 174 жителів країни. Зокрема захворіли 750 дітей та 434 медпрацівники.

Як повідомив у Facebook глава МОЗ Максим Степанов, за минулі 24 години госпіталізовані 5 438 осіб; летальних випадків - 342; одужали - 7 386 людей.

Зазначимо, попередній максимум летальних випадків був зафіксований за добу 22 березня цього року – тоді жертвами хвороби стали 333 людини.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Києві (1300), Одеській (1177), Хмельницькій (994), Львівській (939) та Київській (813) областях.

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Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 23 березня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 1 579 906 осіб;
  • одужали - 1 276 272 людини;
  • летальних випадків - 30 773;
  • проведено ПЛР-тестів - 7 778 231.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за добу по областях

  • м. Київ - 1300 випадків;
  • Вінницька область - 616 випадків;
  • Волинська область - 275 випадків;
  • Дніпропетровська область - 785 випадків;
  • Донецька область - 635 випадків;
  • Житомирська область - 453 випадки;
  • Закарпатська - 637 випадків;
  • Запорізька область - 603 випадки;
  • Івано-Франківська область - 351 випадок;
  • Київська область - 813 випадків;
  • Кіровоградська область - 113 випадків;
  • Луганська область - 152 випадки;
  • Львівська область - 939 випадків;
  • Миколаївська область - 380 випадків;
  • Одеська область - 1177 випадків;
  • Полтавська область - 450 випадків;
  • Рівненська область - 540 випадків;
  • Сумська область - 494 випадки;
  • Тернопільська область - 522 випадки;
  • Харківська область - 809 випадків;
  • Херсонська область - 128 випадків;
  • Хмельницька область - 994 випадки;
  • Черкаська область - 426 випадків;
  • Чернівецька область - 484 випадки;
  • Чернігівська область - 98 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Коронавірус і карантин в Україні - про що раніше писав Главред:

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