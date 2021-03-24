COVID-19 в Україні оновив смертельний антирекорд

За минулу добу жертвами хвороби стали 342 українці. Попередній максимум летальних випадків був зафіксований 22 березня.
Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 14 174 жителів країни. Зокрема захворіли 750 дітей та 434 медпрацівники.
Як повідомив у Facebook глава МОЗ Максим Степанов, за минулі 24 години госпіталізовані 5 438 осіб; летальних випадків - 342; одужали - 7 386 людей.
Зазначимо, попередній максимум летальних випадків був зафіксований за добу 22 березня цього року – тоді жертвами хвороби стали 333 людини.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Києві (1300), Одеській (1177), Хмельницькій (994), Львівській (939) та Київській (813) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 1 579 906 осіб;
- одужали - 1 276 272 людини;
- летальних випадків - 30 773;
- проведено ПЛР-тестів - 7 778 231.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за добу по областях
- м. Київ - 1300 випадків;
- Вінницька область - 616 випадків;
- Волинська область - 275 випадків;
- Дніпропетровська область - 785 випадків;
- Донецька область - 635 випадків;
- Житомирська область - 453 випадки;
- Закарпатська - 637 випадків;
- Запорізька область - 603 випадки;
- Івано-Франківська область - 351 випадок;
- Київська область - 813 випадків;
- Кіровоградська область - 113 випадків;
- Луганська область - 152 випадки;
- Львівська область - 939 випадків;
- Миколаївська область - 380 випадків;
- Одеська область - 1177 випадків;
- Полтавська область - 450 випадків;
- Рівненська область - 540 випадків;
- Сумська область - 494 випадки;
- Тернопільська область - 522 випадки;
- Харківська область - 809 випадків;
- Херсонська область - 128 випадків;
- Хмельницька область - 994 випадки;
- Черкаська область - 426 випадків;
- Чернівецька область - 484 випадки;
- Чернігівська область - 98 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Коронавірус і карантин в Україні - про що раніше писав Главред:
- 20 березня у Києві почався посилений карантин, який триватиме три тижні - до 9 квітня.
- Станом на неділю, 21 березня, Київська область потрапила в червону зону карантину, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19.
- У КМДА оголосили про умови роботи транспорту в Києві.
- Якщо впродовж 5 днів ситуація із захворюваністю на COVID-19 покращиться, Київ зможе вийти з карантину. Якщо картина погіршиться, обмеження посилять аж до зупинки роботи громадського транспорту, сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
- У Миколаєві з 24 березня посилюють карантинні обмеження у зв'язку з погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус.
- Також у Миколаєві розповіли про катастрофу через переповнені лікарні: пацієнтів змушені розміщувати в коридорах.
- У Черкаській області з понеділка, 22 березня, запровадили додаткові карантинні обмеження, щоби запобігти потраплянню регіону в "червону" зону епідемічної небезпеки.
- Лікарі з Дніпра розповіли про катастрофу з COVID-19.
- Китайська вакцина від коронавірусу Sinovac повинна прибути в Україну 25 березня. Точний час доставки і рейс стануть відомі пізніше. У першій партії буде 700 тисяч доз вакцини. Контракт з Sinovac передбачає поставку 1,9 мільйона доз препарату.