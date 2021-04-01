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COVID-19 в Україні побив вчорашній смертельний антирекорд

1 квітня 2021, 08:22
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За минулі 24 години жертвами хвороби став 421 українець. Загальна кількість летальних випадків - 33 246.

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Коронавірус в Україні побив новий рекорд/ Фото Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 17 569 жителів країни. Зокрема захворіли 813 дітей та 486 медпрацівників.

Як повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов, за минулі 24 години госпіталізовано 5 160 осіб; летальних випадків - 421; одужали - 9 602 особи.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Києві (1150), Одеській (1305), Хмельницькій (1142), Львівській (1141) та Житомирській (1037) областях.

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Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 1 квітня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 1 квітня

За останню добу в Києві виявили 1 150 випадків зараження коронавірусом, померли - 44людини, одужали - 612.

Всього в Києві захворіла 163 441 людина, померли - 3449, вилікувалися - 106 217.

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Коронавірус в Києві - статистика 1 квітня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 1 691 737 осіб;
  • одужали - 1 323 083 осіб;
  • летальних випадків - 33 246;
  • проведено ПЛР-тестів - 8 179 905.

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

17 170 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 31 березня 2021 року в Україні.

248 736 осіб щеплені з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 248 734 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 особи.

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

  • м. Київ - 1150 випадків / 1720 щеплень;
  • Вінницька область - 849 випадків / 690 щеплень;
  • Волинська область - 490 випадків / 460 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 974 випадки / 1180 щеплень;
  • Донецька область - 484 випадки / 470 щеплень;
  • Житомирська область - 1037 випадків / 780 щеплень;
  • Закарпатська - 651 випадок / 520 щеплень;
  • Запорізька область - 627 випадків / 820 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 458 випадків / 838 щеплень;
  • Київська область - 962 випадки / 630 щеплень;
  • Кіровоградська область - 203 випадки / 650 щеплень;
  • Луганська область - 232 випадки / 360 щеплень;
  • Львівська область - 1141 випадок / 1073 щеплення;
  • Миколаївська область - 327 випадків / 1040 щеплень;
  • Одеська область - 1305 випадків / 520 щеплень;
  • Полтавська область - 812 випадків / 940 щеплень;
  • Рівненська область - 665 випадків / 370 щеплень;
  • Сумська область - 773 випадки / 680 щеплень;
  • Тернопільська область - 741 випадок / 430 щеплень;
  • Харківська область - 620 випадків / 820 щеплень;
  • Херсонська область - 269 випадків / 110 щеплень;
  • Хмельницька область - 1142 випадки / 420 щеплень;
  • Черкаська область - 605 випадків / 979 щеплень;
  • Чернівецька область - 442 випадки / 370 щеплень;
  • Чернігівська область - 610 випадків / 300 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:

  • COVID - 19 в Україні встановив смертельний антирекорд. Станом на ранок 31 березня було зафіксовано 407 летальних випадків. Поставлено ще 11 226 діагнозів.
  • Минулого тижня коронавірус в Україні також встановив низку антирекордів. Упродовж декількох днів щодня збільшувалася кількість поставлених діагнозів, а станом на ранок 26 березня офіційно виявили найбільшу кількість хворих за 24 години за весь час епідемії.
  • Станом на ранок середи, 24 березня, коронавірус в Києві вбив рекордну кількість пацієнтів за добу - жертвами хвороби стали 49 осіб.
  • Провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська вважає, що Україні не обійтися без локдауну, оскільки іншими способами протидіяти поширенню інфекції вже неможливо.
  • Головний санітарний лікар і заступник голови МОЗ Віктор Ляшко заявив, що запроваджувати локдаун по всій Україні на даний момент немає необхідності, оскільки в регіонах, які були віднесені до червоної зони, ситуація з коронавірусом COVID-19 стабілізувалася.

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