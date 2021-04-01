COVID-19 в Україні побив вчорашній смертельний антирекорд

Коронавірус в Україні побив новий рекорд/ Фото Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 17 569 жителів країни. Зокрема захворіли 813 дітей та 486 медпрацівників.

Як повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов, за минулі 24 години госпіталізовано 5 160 осіб; летальних випадків - 421; одужали - 9 602 особи.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Києві (1150), Одеській (1305), Хмельницькій (1142), Львівській (1141) та Житомирській (1037) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 1 квітня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 1 квітня

За останню добу в Києві виявили 1 150 випадків зараження коронавірусом, померли - 44людини, одужали - 612.

Всього в Києві захворіла 163 441 людина, померли - 3449, вилікувалися - 106 217.

Коронавірус в Києві - статистика 1 квітня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 1 691 737 осіб;

одужали - 1 323 083 осіб;

летальних випадків - 33 246;

проведено ПЛР-тестів - 8 179 905.

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

17 170 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 31 березня 2021 року в Україні.

248 736 осіб щеплені з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 248 734 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 особи.

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

м. Київ - 1150 випадків / 1720 щеплень;

Вінницька область - 849 випадків / 690 щеплень;

Волинська область - 490 випадків / 460 щеплень;

Дніпропетровська область - 974 випадки / 1180 щеплень;

Донецька область - 484 випадки / 470 щеплень;

Житомирська область - 1037 випадків / 780 щеплень;

Закарпатська - 651 випадок / 520 щеплень;

Запорізька область - 627 випадків / 820 щеплень;

Івано-Франківська область - 458 випадків / 838 щеплень;

Київська область - 962 випадки / 630 щеплень;

Кіровоградська область - 203 випадки / 650 щеплень;

Луганська область - 232 випадки / 360 щеплень;

Львівська область - 1141 випадок / 1073 щеплення;

Миколаївська область - 327 випадків / 1040 щеплень;

Одеська область - 1305 випадків / 520 щеплень;

Полтавська область - 812 випадків / 940 щеплень;

Рівненська область - 665 випадків / 370 щеплень;

Сумська область - 773 випадки / 680 щеплень;

Тернопільська область - 741 випадок / 430 щеплень;

Харківська область - 620 випадків / 820 щеплень;

Херсонська область - 269 випадків / 110 щеплень;

Хмельницька область - 1142 випадки / 420 щеплень;

Черкаська область - 605 випадків / 979 щеплень;

Чернівецька область - 442 випадки / 370 щеплень;

Чернігівська область - 610 випадків / 300 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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