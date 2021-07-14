COVID-19 в Україні вщухне: вчені розкрили сценарій захворюваності по країні

За два тижні коронавірусна епідемія може посилитися, вважають в НАН України.
Показники захворюваності на коронавірус в Україні у найближчі два тижні знижуватимуться. Зокрема, на період з 14 по 20 липня прогнозується в середньому 468 випадків зараження COVID-19 на добу. У проміжку з 21 по 27 липня захворюваність повинна знизитися до 442 щодобових випадків. Проте вже за два тижні динаміка погіршиться і приріст нових коронавірусних прецедентів скорочуватися припинить. Про це заявили в Національній академії наук.
За прогнозами експертів, що базуються на прогнозних обчисленнях, в найближчі два тижні очікується зниження показників захворюваності на COVID-19.читайте такожІмунолог розповів, які пацієнти набагато рідше за інших хворіють на коронавірус
"Згідно з прогнозними обчисленнями (в яких закладено тенденцію збільшення репродуктивного числа), середня кількість нових випадків дорівнює 468 протягом тижня 14-20 липня 2021 і 442 - протягом тижня 21-27 липня 2021", - зазначено у повідомленні.
При цьому дослідники також вважають, що вже за 2 тижні скорочення приросту нових коронавірусних прецедентів не буде.
Коронавірус в Україні
- Рекордно низькі показники захворюваності на COVID-19 в Україні з початку 2021 року були зафіксовані 12 липня. Тоді за добу було встановлено 174 випадки зараження коронавірусною інфекцією.
- Згідно з даними на середу, 14 липня, за минулі 24 години в Україні зареєстровано 547 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Всього за весь час циркуляції COVID-19 захворіли 2 242 245 осіб.
- Лікар-інфекціоніст Віктор Петров попередив українців про можливе зараження небезпечним штамом коронавірусу Дельта і закликав робити щеплення проти COVID-19.