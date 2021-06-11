COVID-19 в Україні: виявлено 1,6 тис. нових випадків зараження

З початку епідемії в Україні офіційно підтверджено 2 221 427 випадків коронавірусної інфекції.
Станом на ранок п'ятниці, 11 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 1 603 жителів країни. Зокрема захворіли 75 дітей і 72 медичних співробітника.
За минулі 24 години госпіталізовано 762 людини; летальних випадків - 70, одужали 5 583 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (217), Дніпропетровській (121), Львівській (113), Київській (105) та Запорізькій (97) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 221 427 осіб;
- одужали - 2 120 780 осіб;
- летальних випадків - 51 577;
- проведено ПЛР-тестів - 10 460 411.
читайте такожЗагроза близько: Голубовська попередила про небезпеку смертоносного COVID-19 з Індії
Як повідомляв Главред, станом на ранок четверга, 10 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 1 785 жителів країни. Було госпіталізовано 741 особу; летальних випадків - 97, одужали 6 513 осіб.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що МОЗ виступає за те, щоби карантин в Україні, запроваджений для боротьби з коронавірусом, був продовжений на літо. За його словами, повинні діяти головні протиепідемічні обмеження. Відомство до 23 червня запропонує Кабміну продовжити карантин.
Тим часом 9 червня всі області перейшли в "зелену" зону карантину, в якій діють найслабші карантинні обмеження.