COVID-19 в Україні: виявлено 1,6 тис. нових випадків зараження

Коронавірус в Україні - опубліковано свіжу статистику / Reuters

Станом на ранок п'ятниці, 11 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 1 603 жителів країни. Зокрема захворіли 75 дітей і 72 медичних співробітника.

За минулі 24 години госпіталізовано 762 людини; летальних випадків - 70, одужали 5 583 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (217), Дніпропетровській (121), Львівській (113), Київській (105) та Запорізькій (97) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні-статистика на ранок 11 червня 2021 / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 221 427 осіб;

одужали - 2 120 780 осіб;

летальних випадків - 51 577;

проведено ПЛР-тестів - 10 460 411.

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Як повідомляв Главред, станом на ранок четверга, 10 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 1 785 жителів країни. Було госпіталізовано 741 особу; летальних випадків - 97, одужали 6 513 осіб.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що МОЗ виступає за те, щоби карантин в Україні, запроваджений для боротьби з коронавірусом, був продовжений на літо. За його словами, повинні діяти головні протиепідемічні обмеження. Відомство до 23 червня запропонує Кабміну продовжити карантин.

Тим часом 9 червня всі області перейшли в "зелену" зону карантину, в якій діють найслабші карантинні обмеження.