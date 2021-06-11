УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

COVID-19 в Україні: виявлено 1,6 тис. нових випадків зараження

11 червня 2021, 08:29
Прослухати новину
Зупинити

З початку епідемії в Україні офіційно підтверджено 2 221 427 випадків коронавірусної інфекції.

Коронавірус
Коронавірус в Україні - опубліковано свіжу статистику / Reuters

Станом на ранок п'ятниці, 11 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 1 603 жителів країни. Зокрема захворіли 75 дітей і 72 медичних співробітника.

За минулі 24 години госпіталізовано 762 людини; летальних випадків - 70, одужали 5 583 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (217), Дніпропетровській (121), Львівській (113), Київській (105) та Запорізькій (97) областях.

false
Коронавірус в Україні сьогодні-статистика на ранок 11 червня 2021 / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 221 427 осіб;
  • одужали - 2 120 780 осіб;
  • летальних випадків - 51 577;
  • проведено ПЛР-тестів - 10 460 411.

читайте такожЗагроза близько: Голубовська попередила про небезпеку смертоносного COVID-19 з Індії

Як повідомляв Главред, станом на ранок четверга, 10 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 1 785 жителів країни. Було госпіталізовано 741 особу; летальних випадків - 97, одужали 6 513 осіб.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що МОЗ виступає за те, щоби карантин в Україні, запроваджений для боротьби з коронавірусом, був продовжений на літо. За його словами, повинні діяти головні протиепідемічні обмеження. Відомство до 23 червня запропонує Кабміну продовжити карантин.

Тим часом 9 червня всі області перейшли в "зелену" зону карантину, в якій діють найслабші карантинні обмеження.

МОЗ коронавірус новини України коронавірус в Україні коронавірус новини коронавірус карта коронавірус статистика
Зараз ви переглядаєте новину «COVID-19 в Україні: виявлено 1,6 тис. нових випадків зараження». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
"Смердючі, брудні, бухі та обдовбані військові": експертка з краси потрапила у базу Миротворця"Смердючі, брудні, бухі та обдовбані військові": експертка з краси потрапила у базу Миротворця Гороскоп на 10 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: велике везіння та неймовірні пропозиціїГороскоп на 10 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: велике везіння та неймовірні пропозиції Леся Нікітюк зробила заяву з приводу злому і зливу фотоЛеся Нікітюк зробила заяву з приводу злому і зливу фото Чи занадто небезпечні смартфони для здоров'я - відповідь кардіологівЧи занадто небезпечні смартфони для здоров'я - відповідь кардіологів Стало відомо, як і чому лікують Андрія ДанилкаСтало відомо, як і чому лікують Андрія Данилка

Останні новини

04:22

Утече і поставить клеймо "вульгарна": манікюр, який бісить чоловіків

03:50

Експерт пояснив, чи був сенс у "полюванні на Басту" в Києві

03:02

Вчені розповіли, які пекучі спеції допоможуть спалити вісцеральний жир Відео

02:16

Якщо Голос зникне, офісу Зеленського доведеться створювати штучно "Голос-2" - експерт

01:37

Дівчина соліста Maneskin в одній білизні ніжно засвітила свій ранковий образ

Реклама
00:51

Навіщо їсти огірки: коли вони рятують і чим шкодять Відео

00:05

Поїхав відразу після школи на заробітки: у Чехії знайшли мертвим у річці 19-річного українця Відео

00:04

Гороскоп на сьогодні 12 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: злет у кар'єрі, пригоди та обмани Відео

11 червня, п'ятниця
23:45

Чи можна їсти банани на сніданок: лікарі дали відповідь Відео

23:36

Лікар розповіла, яку черешню небезпечно купувати Відео

22:56

Плавання або біг: в чому сила тренування Відео

22:45

Пентагон затвердив другу частину допомоги Україні - Зеленський Відео

22:41

У Житомирській області знайшли мертвим немовля: його мати приховала вагітність від сім'ї Відео

22:29

Окупанти Криму засумнівалися в якості питної води з Азовського моря Відео

21:52

Кулеба розкрив деталі зустрічі Байдена і Зеленського Відео

21:50

У Запорізькій області п'яний чоловік напився бензину і закурив

21:19

Від спеки до заморозків: кліматолог попередила про небезпечну погоду Відео

21:18

Легкий манікюр на літо 2021, який заворожує з першого погляду Фото Відео

21:00

Навальний, вбивства та війна: "нова форма" збірної РФ із "гріхами" Путіна Фото Відео

20:55

П'ять дивовижних переваг від прогулянки: деякі здивують Відео

Реклама
20:53

Журнал Time розмістив на своїй обкладинці відображення Путіна в окулярах Байдена Відео

20:24

Вбиває рак і холестерин: цей потужний рослинний білок знижує ще й ризик серцевого нападу Відео

20:20

Смартфони і навушники OnePlus офіційно з'являться в Україні

20:15

В Україні різко змінилися ціни на полуницю: яка вартість ягоди в регіонах

20:00

Як повернути здоровий сон після COVID-19 - відповідь вчених Відео

19:56

Україні легше отримати від РФ відшкодування збитків, аніж репарації Погляд

19:42

Україна досягла переможного компромісу з УЄФА щодо форми збірної на Євро Відео

19:37

В ЄС б'ють на сполох та закликають деяких громадян відмовитися від AstraZeneca

19:34

Про які проблеми зі здоров'ям "сигналять" білі плями на нігтях Відео

19:29

Мріяв стати боксером: подробиці вбивства 8-річного хлопчика в Покрові Відео

19:27

Кейт Міддлтон вперше публічно прокоментувала народження дочки принца Гаррі

19:15

Зірвала злість: в Одеській області мачуха відвезла 4-річного сина чоловіка далеко-далеко і кинула Відео

19:05

Bethesda запрошує всіх охочих безплатно пограти в Fallout 76 Відео

19:04

У Києві з балкона обірвалася дідусева "тепличка" з розсадою

18:41

Як залучити сімейне щастя і що не можна робити вдома Відео

18:30

Сайт IMDB спіймали на підтасовуванні оцінок для скандального серіалу Анна Болейн

18:28

Миле відео: у Києві чоловік ніжно гладив ворону, немов котика Відео

18:28

Україна і Грузія - на порядку денному: в НАТО оголосили про плани на саміт у Брюсселі

18:17

Apple назвала найкращі мобільні додатки та ігри 2021 року

18:15

Зелені свята 2021: якого числа, яких традицій слід дотримуватися і як відпочивати Відео

Реклама
18:09

Все могло закінчитися вибухом: під Вінницею підлітки вкрали трубу для подачі кисню до ШВЛ Відео

18:03

Коли і як правильно збирати огірки: поради бувалих дачників Відео

17:50

Шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" продовжили на 2 сезон

17:33

Наїхав на каченят і не реагував на сигнали: у Києві водій на смерть переїхав двох пташенят Відео

17:22

"Нехай вата палає!": у Львові пообіцяли наливати 100 келихів пива за кожен гол у ворота Росії Відео

16:59

Тіла розкидані по всій будівлі: з'явилися шокуючі кадри з моргу в Харкові (фото 18+) Фото Відео

16:57

CD Projekt Red і Netflix натякають на спільний анонс за "Відьмаком"

16:51

П'ять смачних способів вживати авокадо: і це не гуакамоле Відео

16:37

"Питання - до УЄФА": у збірній України оголосили про рішення щодо форми з Кримом і "Слава Україні" Відео

16:07

Бутерброди на святковий стіл: смачні ідеї і рецепти з фото Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти