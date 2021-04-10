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COVID-19 в Україні: понад 17 тис. хворих і майже 400 жертв за добу

10 квітня 2021, 08:32
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Столиця третій день поспіль лідирує за кількістю нових діагнозів "коронавірус" за добу. На другому місці - Дніпропетровська область, на третьому - Харківська.

коронавірус в Україні, швидка допомога
За минулі 24 години госпіталізовано з коронавірусом 4709 осіб / Фото Reuters

Станом на ранок суботи, 10 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 17 463 жителів країни. Захворіли 684 дитини та 394 медпрацівника.

Як повідомив у Facebook глава МОЗ Максим Степанов, за минулі 24 години госпіталізовано 4 709 осіб; летальних випадків - 398; одужали - 10 722 людини.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (1605), Дніпропетровській (1383), Харківській (1343), Львівській (1342) та Київській (1133) областях.

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Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 10 квітня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 10 квітня

За останню добу в Києві виявили 1605 випадків зараження коронавірусом, померла 51 людина (це рекордна кількість жертв хвороби), одужали - 695.

Всього в Києві захворіли 175 872 людини, померли - 3 848, вилікувалися - 110 832.

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Коронавірус у Києві - статистика 10 квітня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 1 841 137 осіб;
  • одужали - 1 405 826 осіб;
  • летальних випадків - 36 779;
  • проведено ПЛР-тестів - 8 622 424.

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

19 858 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 9 квітня 2021 року в Україні.

373 002 людини щеплені з початку прищеплювальної кампанії.

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

  • м. Київ - 1605 випадків / 1850 щеплень;
  • Вінницька область - 438 випадків / 840 щеплень;
  • Волинська область - 512 випадків / 460 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 1383 випадки / 2330 щеплень;
  • Донецька область - 908 випадків / 750 щеплень;
  • Житомирська область - 560 випадків / 740 щеплень;
  • Закарпатська - 225 випадків / 460 щеплень;
  • Запорізька область - 741 випадок / 650 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 134 випадки / 539 щеплень;
  • Київська область - 1133 випадки / 1970 щеплень;
  • Кіровоградська область - 177 випадків / 700 щеплень;
  • Луганська область - 263 випадки / 390 щеплень;
  • Львівська область - 1342 випадки / 1910 щеплень;
  • Миколаївська область - 375 випадків / 269 щеплень;
  • Одеська область - 1058 випадків / 710 щеплень;
  • Полтавська область - 764 випадки / 770 щеплень;
  • Рівненська область - 535 випадків / 580 щеплень;
  • Сумська область - 677 випадків / 570 щеплень;
  • Тернопільська область - 533 випадки / 650 щеплень;
  • Харківська область - 1343 випадки / 410 щеплень;
  • Херсонська область - 321 випадок / 440 щеплень;
  • Хмельницька область - 764 випадки / 1000 щеплень;
  • Черкаська область - 764 випадки / 50 щеплень;
  • Чернівецька область - 331 випадок / 510 щеплень;
  • Чернігівська область - 577 випадків / 310 щеплень.

Коронавірус в Україні - останні новини:

  • Станом на 7 квітня коронавірус в Україні встановив новий смертельний антирекорд. COVID - 19 вбив за добу 481 українця.
  • Станом на ранок 3 квітня коронавірус в Україні виявили у рекордної кількості українців - за добу було поставлено 20 341 діагноз.
  • Станом на ранок 3 квітня в Києві також зареєстрували рекордну кількість нових хворих - 2053.
  • Лікар-пульмонолог Світлана Гук заявила, що третя хвиля коронавірусу, що накрила Україну, ще не досягла свого піку. При цьому вона втричі потужніша за ту, що була восени.
  • Для того, щоб українці отримали колективний імунітет від коронавірусу, необхідно провакцинувати від COVID-19 дві третини населення, тобто близько 30 мільйонів осіб. Для цього Україні знадобиться 1,5-2 роки.

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