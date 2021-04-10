COVID-19 в Україні: понад 17 тис. хворих і майже 400 жертв за добу

За минулі 24 години госпіталізовано з коронавірусом 4709 осіб / Фото Reuters

Станом на ранок суботи, 10 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 17 463 жителів країни. Захворіли 684 дитини та 394 медпрацівника.

Як повідомив у Facebook глава МОЗ Максим Степанов, за минулі 24 години госпіталізовано 4 709 осіб; летальних випадків - 398; одужали - 10 722 людини.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (1605), Дніпропетровській (1383), Харківській (1343), Львівській (1342) та Київській (1133) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 10 квітня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 10 квітня

За останню добу в Києві виявили 1605 випадків зараження коронавірусом, померла 51 людина (це рекордна кількість жертв хвороби), одужали - 695.

Всього в Києві захворіли 175 872 людини, померли - 3 848, вилікувалися - 110 832.

Коронавірус у Києві - статистика 10 квітня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 1 841 137 осіб;

одужали - 1 405 826 осіб;

летальних випадків - 36 779;

проведено ПЛР-тестів - 8 622 424.

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

19 858 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 9 квітня 2021 року в Україні.

373 002 людини щеплені з початку прищеплювальної кампанії.

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

м. Київ - 1605 випадків / 1850 щеплень;

Вінницька область - 438 випадків / 840 щеплень;

Волинська область - 512 випадків / 460 щеплень;

Дніпропетровська область - 1383 випадки / 2330 щеплень;

Донецька область - 908 випадків / 750 щеплень;

Житомирська область - 560 випадків / 740 щеплень;

Закарпатська - 225 випадків / 460 щеплень;

Запорізька область - 741 випадок / 650 щеплень;

Івано-Франківська область - 134 випадки / 539 щеплень;

Київська область - 1133 випадки / 1970 щеплень;

Кіровоградська область - 177 випадків / 700 щеплень;

Луганська область - 263 випадки / 390 щеплень;

Львівська область - 1342 випадки / 1910 щеплень;

Миколаївська область - 375 випадків / 269 щеплень;

Одеська область - 1058 випадків / 710 щеплень;

Полтавська область - 764 випадки / 770 щеплень;

Рівненська область - 535 випадків / 580 щеплень;

Сумська область - 677 випадків / 570 щеплень;

Тернопільська область - 533 випадки / 650 щеплень;

Харківська область - 1343 випадки / 410 щеплень;

Херсонська область - 321 випадок / 440 щеплень;

Хмельницька область - 764 випадки / 1000 щеплень;

Черкаська область - 764 випадки / 50 щеплень;

Чернівецька область - 331 випадок / 510 щеплень;

Чернігівська область - 577 випадків / 310 щеплень.

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