COVID-19 в Україні: понад 17 тис. хворих і майже 400 жертв за добу

Столиця третій день поспіль лідирує за кількістю нових діагнозів "коронавірус" за добу. На другому місці - Дніпропетровська область, на третьому - Харківська.
Станом на ранок суботи, 10 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 17 463 жителів країни. Захворіли 684 дитини та 394 медпрацівника.
Як повідомив у Facebook глава МОЗ Максим Степанов, за минулі 24 години госпіталізовано 4 709 осіб; летальних випадків - 398; одужали - 10 722 людини.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (1605), Дніпропетровській (1383), Харківській (1343), Львівській (1342) та Київській (1133) областях.
Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 10 квітня
За останню добу в Києві виявили 1605 випадків зараження коронавірусом, померла 51 людина (це рекордна кількість жертв хвороби), одужали - 695.
Всього в Києві захворіли 175 872 людини, померли - 3 848, вилікувалися - 110 832.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 1 841 137 осіб;
- одужали - 1 405 826 осіб;
- летальних випадків - 36 779;
- проведено ПЛР-тестів - 8 622 424.
Скільки українців вакцинували від коронавірусу
19 858 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 9 квітня 2021 року в Україні.
373 002 людини щеплені з початку прищеплювальної кампанії.
Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях
- м. Київ - 1605 випадків / 1850 щеплень;
- Вінницька область - 438 випадків / 840 щеплень;
- Волинська область - 512 випадків / 460 щеплень;
- Дніпропетровська область - 1383 випадки / 2330 щеплень;
- Донецька область - 908 випадків / 750 щеплень;
- Житомирська область - 560 випадків / 740 щеплень;
- Закарпатська - 225 випадків / 460 щеплень;
- Запорізька область - 741 випадок / 650 щеплень;
- Івано-Франківська область - 134 випадки / 539 щеплень;
- Київська область - 1133 випадки / 1970 щеплень;
- Кіровоградська область - 177 випадків / 700 щеплень;
- Луганська область - 263 випадки / 390 щеплень;
- Львівська область - 1342 випадки / 1910 щеплень;
- Миколаївська область - 375 випадків / 269 щеплень;
- Одеська область - 1058 випадків / 710 щеплень;
- Полтавська область - 764 випадки / 770 щеплень;
- Рівненська область - 535 випадків / 580 щеплень;
- Сумська область - 677 випадків / 570 щеплень;
- Тернопільська область - 533 випадки / 650 щеплень;
- Харківська область - 1343 випадки / 410 щеплень;
- Херсонська область - 321 випадок / 440 щеплень;
- Хмельницька область - 764 випадки / 1000 щеплень;
- Черкаська область - 764 випадки / 50 щеплень;
- Чернівецька область - 331 випадок / 510 щеплень;
- Чернігівська область - 577 випадків / 310 щеплень.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Станом на 7 квітня коронавірус в Україні встановив новий смертельний антирекорд. COVID - 19 вбив за добу 481 українця.
- Станом на ранок 3 квітня коронавірус в Україні виявили у рекордної кількості українців - за добу було поставлено 20 341 діагноз.
- Станом на ранок 3 квітня в Києві також зареєстрували рекордну кількість нових хворих - 2053.
- Лікар-пульмонолог Світлана Гук заявила, що третя хвиля коронавірусу, що накрила Україну, ще не досягла свого піку. При цьому вона втричі потужніша за ту, що була восени.
- Для того, щоб українці отримали колективний імунітет від коронавірусу, необхідно провакцинувати від COVID-19 дві третини населення, тобто близько 30 мільйонів осіб. Для цього Україні знадобиться 1,5-2 роки.