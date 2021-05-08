COVID-паспорти поки на паузі: в ЄС розповіли, коли ухвалять рішення

Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що обговорювати створення коронавірусних сертифікатів планують 25 травня.
Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що 25 травня лідери країн знову візьмуться за обговорення створення так званих COVID-паспортів для того, щоби досягти загальної домовленості з цього питання.
Глави держав ЄС на зустрічі в Порто напередодні обговорили питання, пов'язані з коронавірусом, передає РИА Новости.
"Ми говорили вчора про зелені сертифікати. Ми домовилися, що 25 травня (на наступному саміті лідерів ЄС, - ред.) ми повернемося до цієї теми, щоби домовитися з цього важливого питання", - сказав Шарль Мішель.
Що таке COVID-паспорт і навіщо він потрібен
Так званий COVID-паспорт ("паспорт вакцинації", "зелений сертифікат") - це документ, який підтверджуватиме факт наявності щеплення від коронавірусу у його власника.
"Цифровий зелений сертифікат" можна буде роздрукувати на папері (формат А4) і завантажити у смартфон. Остаточно впровадити документ в Європейському Союзі планують з 15 червня. Його формат буде єдиним для всіх країн-членів.
У березні європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, який також відповідає за вакцинацію від COVID-19 в Євросоюзі, показав, як виглядатиме COVID-паспорт.
В електронному документі будуть вказані дата народження та паспортні дані власника (з можливістю перевірки через QR-код). Також в ньому буде міститися інформація про те, чи хворіла людина на коронавірус і чи зробила вона щеплення або ж її результат ПЛР-тесту.
COVID-паспорт буде добровільним, але в разі відмови від вакцинації людям все одно потрібно буде здавати тест на коронавірус, щоб їх могли пустити в окремі місця (наприклад, в літак).
В Євросоюзі сподіваються, що "цифровий зелений сертифікат" дозволить повернутися до "нормального життя", в якому люди не ризикуватимуть заразитися коронавірусом або інфікувати інших.
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Як повідомляв Главред, міністр з європейських справ Франції Клеман Бон заявив, що Франція буде першою в Євросоюзі країною, яка запровадить додаток для подорожей в умовах пандемії COVID-19.
Програма TousAntiCovid включатиме інформацію про вакцинацію, а також ПЛР та антиген-тести на коронавірус. Таку систему Європейська комісія хоче поширити по всьому блоку до середини червня.