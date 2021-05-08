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COVID-паспорти поки на паузі: в ЄС розповіли, коли ухвалять рішення

8 травня 2021, 13:45

Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що обговорювати створення коронавірусних сертифікатів планують 25 травня.

Євросоюз
Лідери Євросоюзу обговорять запровадження ковід-паспортів в кінці травня / Reuters

Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що 25 травня лідери країн знову візьмуться за обговорення створення так званих COVID-паспортів для того, щоби досягти загальної домовленості з цього питання.

Глави держав ЄС на зустрічі в Порто напередодні обговорили питання, пов'язані з коронавірусом, передає РИА Новости.

"Ми говорили вчора про зелені сертифікати. Ми домовилися, що 25 травня (на наступному саміті лідерів ЄС, - ред.) ми повернемося до цієї теми, щоби домовитися з цього важливого питання", - сказав Шарль Мішель.

Що таке COVID-паспорт і навіщо він потрібен

Так званий COVID-паспорт ("паспорт вакцинації", "зелений сертифікат") - це документ, який підтверджуватиме факт наявності щеплення від коронавірусу у його власника.

"Цифровий зелений сертифікат" можна буде роздрукувати на папері (формат А4) і завантажити у смартфон. Остаточно впровадити документ в Європейському Союзі планують з 15 червня. Його формат буде єдиним для всіх країн-членів.

У березні європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, який також відповідає за вакцинацію від COVID-19 в Євросоюзі, показав, як виглядатиме COVID-паспорт.

В електронному документі будуть вказані дата народження та паспортні дані власника (з можливістю перевірки через QR-код). Також в ньому буде міститися інформація про те, чи хворіла людина на коронавірус і чи зробила вона щеплення або ж її результат ПЛР-тесту.

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"Цифровий зелений сертифікат" / twitter.com/manubousquet
COVID-паспорт
Як виглядатиме covid-паспорт / twitter.com/manubousquet

COVID-паспорт буде добровільним, але в разі відмови від вакцинації людям все одно потрібно буде здавати тест на коронавірус, щоб їх могли пустити в окремі місця (наприклад, в літак).

В Євросоюзі сподіваються, що "цифровий зелений сертифікат" дозволить повернутися до "нормального життя", в якому люди не ризикуватимуть заразитися коронавірусом або інфікувати інших.

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Як повідомляв Главред, міністр з європейських справ Франції Клеман Бон заявив, що Франція буде першою в Євросоюзі країною, яка запровадить додаток для подорожей в умовах пандемії COVID-19.

Програма TousAntiCovid включатиме інформацію про вакцинацію, а також ПЛР та антиген-тести на коронавірус. Таку систему Європейська комісія хоче поширити по всьому блоку до середини червня.

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