Данілов розповів про рішення РНБО щодо вакцинації від коронавірусу

Данилов розповів про рішення РНБО щодо вакцинації від коронавірусу / УНІАН

На засіданні Ради національної безпеки і оборони України 2 квітня крім іншого обговорювали тему вакцинації населення проти коронавірусу. Вже скоро буде опубліковано указ президента, пов'язаний з рішенням РНБО щодо щеплювальної кампанії, заявив секретар Ради Олексій Данилов.

"Відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони, й одним з ключових питань на розгляді, а я б хотів на це звернути увагу, розглядалося питання про вакцинацію. У нас дуже складна ситуація з поширенням коронавірусної інфекції. Найближчим часом буде указ президента, який відобразить рішення РНБО, що стосується вакцинації нашого населення", - анонсував Данілов в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.

Зазначимо, згідно з даними МОЗ, станом на 2 квітня в Україні першу дозу вакцини отримали 267 833 осіб. Повністю щеплені від COVID-19 всього дві людини.

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