Данілов розповів про рішення РНБО щодо вакцинації від коронавірусу

Відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони, під час якого розглядалося питання щодо вакцинації населення України.
На засіданні Ради національної безпеки і оборони України 2 квітня крім іншого обговорювали тему вакцинації населення проти коронавірусу. Вже скоро буде опубліковано указ президента, пов'язаний з рішенням РНБО щодо щеплювальної кампанії, заявив секретар Ради Олексій Данилов.
"Відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони, й одним з ключових питань на розгляді, а я б хотів на це звернути увагу, розглядалося питання про вакцинацію. У нас дуже складна ситуація з поширенням коронавірусної інфекції. Найближчим часом буде указ президента, який відобразить рішення РНБО, що стосується вакцинації нашого населення", - анонсував Данілов в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.
Зазначимо, згідно з даними МОЗ, станом на 2 квітня в Україні першу дозу вакцини отримали 267 833 осіб. Повністю щеплені від COVID-19 всього дві людини.
Вакцинація в Україні - про що йшлося раніше:
- 23 лютого до України прибула перша вакцина від коронавірусу Covishield. Цей препарат вироблено в Індії за ліцензією AstraZeneca. Наступного дня почалася вакцинація населення.
- 25 березня до України прибула перша партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва компанії Sinovac.
- Китайська вакцина від коронавірусу Sinovac така ж ефективна, як індійська вакцина Covishield від Oxford / AstraZeneca, заявив глава МОЗ України Максим Степанов. Він підкреслив, що медики не ставитимуть пріоритети, кому яку вакцину колоти.