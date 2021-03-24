Данілов висловився щодо можливості впровадження локдауну по всій Україні

Данилов допустив черговий жорсткий карантин / УНІАН

На території нашої країни може бути знову впроваджений загальнонаціональний жорсткий карантин через подальше погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус, заявив Секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов в інтерв'ю BBC Україна.

Він допустив, що незабаром РНБО проведе засідання у зв'язку з ситуацією щодо коронавірусу. Але невідомо, чи буде на ньому розглядатися питання посилення заходів по всій країні. Поки всі рішення залишаються для схвалення в регіонах.

"Коли ми повністю закриваємо області - це вже винятковий випадок. І якщо розвиток подій буде йти не за оптимістичним сценарієм, то я не виключаю, що може бути закрита вся країна", - сказав Секретар РНБО.

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Станом на 24 березня в "червоний"зоні перебувають Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

"Оранжевий"залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

Єдиним регіоном в "жовтий" зоні є Херсонська область.