Данілов висловився щодо можливості впровадження локдауну по всій Україні

На території нашої країни погіршується ситуація з поширенням коронавірусу. В РНБО розповіли, чи може бути оголошений локдаун по всій території країни.
На території нашої країни може бути знову впроваджений загальнонаціональний жорсткий карантин через подальше погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус, заявив Секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов в інтерв'ю BBC Україна.
Він допустив, що незабаром РНБО проведе засідання у зв'язку з ситуацією щодо коронавірусу. Але невідомо, чи буде на ньому розглядатися питання посилення заходів по всій країні. Поки всі рішення залишаються для схвалення в регіонах.
"Коли ми повністю закриваємо області - це вже винятковий випадок. І якщо розвиток подій буде йти не за оптимістичним сценарієм, то я не виключаю, що може бути закрита вся країна", - сказав Секретар РНБО.
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Станом на 24 березня в "червоний"зоні перебувають Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.
"Оранжевий"залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.
Єдиним регіоном в "жовтий" зоні є Херсонська область.
- Нагадаємо, Верховна Рада на початку грудня 2020 року схвалила закон, згідно з яким ФОПам і найманим працівникам, які вимушено залишилися без доходу через введення жорсткого карантину, гарантується виплата 8 тисяч грн допомоги.
- Локдаун в Україні був у січні 2021 року-з 8 по 25 число. Потім в країні знову почав діяти адаптивний карантин-долю обмежувальних заходів довірили місцевій владі.
- Держава поділили на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони. У червоній зоні найсуворіший карантин. Станом на 24 березня "червоні" в нашій країні Київська, Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Чернівецька, Сумська області та Київ.