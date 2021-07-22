Дельта вже у Києві: в Олександрівській лікарні виявили 6 випадків індійського штаму коронавірусу

До цього моменту Україна знала про Дельту не з практики, а з досвіду іноземних колег / Reuters

В Олександрівській лікарні Києва виявили шість випадків індійського штаму коронавірусу, відомого як Дельта. Даний вид COVID-19 виявили за допомогою первинного тестування.

Діагностували мутацію у людей різного віку - від 21 до 73 років, йдеться в повідомленні Департаменту охорони здоров'я Києва у Facebook.

Виявити штам вдалося завдяки спеціально закупленим лікарнею саме для діагностування цього штаму реактивам. Наразі ці зразки передано для підтвердження до Київського міського лабораторного центру МОЗ України.

"В Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявлено 6 випадків COVID-19 штаму Дельта... Зараз ми знаємо про штам Дельта більше не з практики, а з досвіду іноземних колег, з якими постійно спілкуються столичні лікарі. Дельта відрізняється високим рівнем контагіозності (заразності), у нього коротший інкубаційний період і агресивний перебіг", — сказала директорка Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбур.

Вона закликала українців вакцинуватися. За її словами, саме вакцинація може убезпечити від тяжкого перебігу та смерті від наслідків коронавірусу.

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"Припиняйте знаходити відмовки - "немає часу", "не хочу цю вакцину, хочу іншу"... Жодна важлива справа не варта життя. Кожна вакцина, зареєстрована в Україні, з великою ймовірністю захистить вас від смерті", - закликала Гінзбур.

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Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:

В Україні присутній небезпечний індійський штам коронавірусу Дельта. За словами глави МОЗ Віктора Ляшка, через місяць-два він витіснить всі інші різновиди COVID-19.

Провідний інфекціоніст МОЗ, заслужений лікар Ольга Голубовська заявила, що через новий штам "Дельта" епідемія може накрити Україну за ніч.

З 21 липня в Україні стартував п'ятий етап вакцинації від коронавірусу. Як заявив глава МОЗ Віктор Ляшко, тепер щеплення можуть зробити всі бажаючі. При цьому більше не потрібно записуватися на вакцинацію через портал або додаток "Дія".

У МОЗ відзвітували, що станом на ранок 22 липня з початку прищепної кампанії було вакцинованіо2 843 899 осіб, з них отримали 1 дозу - 2 843 897 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 1 555 859 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 4 399 756 щеплень.