"Дельта" в Україні: інфекціоніст назвала найбільші ризики штаму для українців

Коронавірус Дельта викликає більше смертей / Facebook

У світі стрімко поширюється індійський штам коронавірусу "Дельта". Крім цього, в Україні існують і інші дуже небезпечні ризики коронавірусної інфекції.

Про це в інтерв'ю виданню "ГОРДОН"розповіла експерт Міністерства охорони здоров'я України з епідеміології Наталія Виноград.

За її словами, найбільшим ризиком для України, крім штаму "Дельта", є потрапляння нових штамів вірусу, які можуть прийти в країну з Росії, Туреччини, Єгипту та Європи. Тобто, з тих країн, куди літають українці і які одночасно відвідує безліч росіян.

Експерт зазначила, що при зустрічі людей з різних регіонів штами перемішуються.

"І тут багато що залежить від того, як люди захищаються. масові збори на кшталт Євро-2020 вже показали, хто б куди не поїхав, він буде заражений. Людина вакцинована, і не буде клінічної маніфестації захворювання, але він привезе збудник інфекції, і той, хто опиниться з ним поруч, заразиться", - підкреслила Виноград.

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Також лікар нагадала, що мутація коронавірусу з Індії має високу заразність і провокує більше важких випадків захворювання, а також смертей.

"Якщо раніше на уханьскому варіанті одна людина в будинку захворіла, а всі інші здорові, то сьогодні не так: один захворів і всіх інших заразив. Відповідно буде більше важких випадків і смертей. Ось чому ми боїмося цього штаму", - сказала Виноград.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що "Дельта" через місяць-два витіснить всі інші різновиди COVID-19.

За його словами, в Україні є штам Дельта, як і багато інших штамів. Коронавірус має вже понад 12 тисяч мутацій. Ще місяць-два, і штам Дельта витіснить інші штами.

У той же час глава МОЗ зазначив, що вакцинація населення залишається в пріоритеті.

Він повідомив, що у світі спостерігається низька кількість госпіталізацій людей, які двічі отримали щеплення.