Діти обманюють тести на COVID-19 за допомогою коли: в TikTok виклали інструкцію

/ Reuters

Школярі знайшли спосіб прогуляти уроки, підробивши тест на ковід за допомогою безалкогольного напою.

Відео інструкції, як це зробити, поширюються в TikTok ще з грудня минулого року. А деякі британські школи вже попереджають батьків про можливі хитрощі дітей, пише ВВС.

Відзначається, що після нанесення краплі коли і апельсинового соку на експрес-тести, через кілька хвилин на обох з'явилися дві смужки, тобто результат був.

Підкреслюється, що можливо, напої містять компоненти, антитіла розпізнають і зв'язуються з ними, як з вірусом, однак це дуже малоймовірно, адже антитіла, які використовують в таких тестах, дуже чутливі до вірусу.

Швидше за все, напої впливають на те, як антитіла функціонують. Всі напої, які "обманюють" тест мають щось спільне - вони дуже кислі.

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Лимонна кислота в помаранчевому соку, фосфорна - в колі і яблучна - в яблучному соку підвищують рН цих напоїв до 2,5-4.

Підтримання ідеального рівня кислотності для антитіл є ключем до правильної роботи тесту, і саме це - завдання розчину з яким ви змішуєте ваш біоматеріал, перш ніж зробити тест.

Чи є спосіб виявити хибнопозитивний результат?

Антитіла (як і більшість білків) здатні відновлюватися, якщо їх повернути в більш сприятливих умовах. Тому можна спробувати промити тест за допомогою розчину з набору.

Після цього антитіла на смужці відновили нормальну функцію і відпустили золоті частинки. Тест показав справжній результат - негативний.

Нагадаємо, деякі країни стали вводити так звані "паспорти вакцинації" - сертифікати, що підтверджують, що людина зробила щеплення від коронавірусу.

Як вважає лікар-інфекціоніст Євген Дубровський, більш раціональним кроком в даній ситуації могла б стати роздача паспортів людям, які вже перехворіли COVID-19.