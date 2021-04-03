Діти - під прицілом COVID-19: лікарка назвала головні симптоми хвороби

Симптоми коронавірусу у дітей дуже різноманітні / УНІАН

Діти в Україні стали частіше хворіти на коронавірус, причому хворобу вони переносять важче. Симптоми початку коронавірусної хвороби у маленьких українців дуже різноманітні. Директорка Чернігівської обласної дитячої лікарні Ольга Іванова розповіла, на що потрібно звернути увагу батькам.

За її словами, симптоми коронавірусу - це не лише підвищена температура і кашель, але і шлунково-кишкові розлади, передає Суспільне.

"Це не лише підвищення температури, не лише респіраторні синдроми - задишка і все інше. Багато дітей, які надходять в інфекційне відділення, як кишкові хворі, а потім під час обстеження з'ясовується, що це дійсно був ковід", — розповіла медик.

Лікарка порадила батькам, які помітили симптоми таких розладів у дітей, робити тести на коронавірус. За її словами, діти також важко хворіють.

"Зараз є такий термін як "довготривалий ковід", або "постковідний синдром". Найнебезпечніший - "мультисистемний запальний синдром", яким хворіють діти, і хворіють тоді, коли вірус вони вже не виділяють", - сказала медик.

"Діти важкі, дуже висока лихоманка, у них уражаються практично всі органи і системи — легенева, серцева система, нирки, центральна нервова система. Дуже важкі висипання. Щоби батьки не думали, що якщо це дитина, то вона лише легко хворіє", - додала Іванова.

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