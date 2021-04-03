Діти - під прицілом COVID-19: лікарка назвала головні симптоми хвороби

Маленькі українці також важко хворіють на коронавірус. У них уражаються практично всі органи і системи — легенева, серцева, центральна нервова система.
Діти в Україні стали частіше хворіти на коронавірус, причому хворобу вони переносять важче. Симптоми початку коронавірусної хвороби у маленьких українців дуже різноманітні. Директорка Чернігівської обласної дитячої лікарні Ольга Іванова розповіла, на що потрібно звернути увагу батькам.
За її словами, симптоми коронавірусу - це не лише підвищена температура і кашель, але і шлунково-кишкові розлади, передає Суспільне.
"Це не лише підвищення температури, не лише респіраторні синдроми - задишка і все інше. Багато дітей, які надходять в інфекційне відділення, як кишкові хворі, а потім під час обстеження з'ясовується, що це дійсно був ковід", — розповіла медик.
Лікарка порадила батькам, які помітили симптоми таких розладів у дітей, робити тести на коронавірус. За її словами, діти також важко хворіють.
"Зараз є такий термін як "довготривалий ковід", або "постковідний синдром". Найнебезпечніший - "мультисистемний запальний синдром", яким хворіють діти, і хворіють тоді, коли вірус вони вже не виділяють", - сказала медик.
"Діти важкі, дуже висока лихоманка, у них уражаються практично всі органи і системи — легенева, серцева система, нирки, центральна нервова система. Дуже важкі висипання. Щоби батьки не думали, що якщо це дитина, то вона лише легко хворіє", - додала Іванова.
Коронавірус у дітей - про що раніше писав Главред:
- У Харківській дитячій інфекційній лікарні перебувають 70 маленьких пацієнтів, у яких діагностували коронавірус. За тиждень від ускладнень COVID-19 померли двоє дітей.
- У Чернігівську обласну дитячу лікарню госпіталізували у важкому стані двох дітей з Ніжина. Наразі в інфекційному відділенні медзакладу перебувають 9 дітей.
- Нещодавно у дітей виявили незвичайний симптом коронавірусу, який дуже легко можна переплутати з поширеним захворюванням. Йдеться про висип, що дуже схожий на алергічний.
- У листопаді відомий інфекціоніст, доктор медичних наук Ольга Голубовська заявляла, що діти, у яких коронавірус у більшості випадків проходить безсимптомно, є "двигуном епідемії", оскільки розносять інфекцію та заражають людей, які перебувають у групі ризику.