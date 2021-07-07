"Дітям не загрожує": ВООЗ закликає Європу відтермінувати вакцинацію дітей проти коронавірусу

Дітей у ВООЗ рекомендують залишити на потім / УНІАН

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликає країни Європи, які мають намір незабаром вакцинувати дітей від коронавірусної інфекції, відтермінувати цей процес.

Експерт організації з імунізації Анн Ліндстранд заявила про важливість рівномірного розподілу вакцин між усіма країнами, а також акцентувала на важливості захисту від вірусу медиків і людей старшого віку, аніж дітей.

Про це написали у Twitter-акаунті організації.

За словами Ліндстранд, американська вакцина Pfizer доступна в обмеженій кількості. А кількість захворювання зростає. Тому, більш важливим експерт вважає розподілити препарати так, щоб населення нужденних в ньому країн, отримало його якомога більше. І в першу чергу захистити себе повинні ті, хто на передовій інфікування, а це - лікарі та люди похилого віку.

"Набагато важливіше захистити від захворювання медичних працівників і літніх людей, ніж дітей, яким, швидше за все, не загрожують серйозні наслідки при захворюванні",- наполягає експерт.

Нагадаємо, раніше в МОЗ заявили, що українських школярів почнуть вакцинувати найближчим часом, як тільки це стане можливим, виходячи з наявності препаратів. Також було відзначено, що в школу можуть не піти нещеплені діти. Їх відправлять на дистанціонку.

Крім цього, у світі фіксується дуже небезпечна стадія пандемії коронавірусної інфекції COVID-19. На даний момент у держав є інструменти для боротьби з вірусом, в першу чергу це вакцини. Однак є країни, які не мають ефективних можливостей для боротьби з коронавірусом, і вони стикаються з новими хвилями важких випадків захворювання та смертей. При цьому ситуація ускладнюється новими варіаціями вірусу. Виправити ситуацію може справедливий розподіл тестів, вакцин і засобів захисту між країнами.