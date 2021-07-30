Діагноз лікаря та виїзд за кордон: в Україні запустять вакцинацію проти COVID-19 дітей від 12 років

Дітям робитимуть щеплення від коронавірусу тільки за діагнозом лікаря або при поїздці за кордон - МОЗ / УНІАН

Вже з наступного тижня в Україні стартує вакцинація дітей від 12 років проти коронавірусу COVID-19. Щеплення робитимуть за умови відповідного медичного висновку лікаря або при виїзді за кордон. В рамках прищепної кампанії мають використовуватиметься виключно вакцина Pfizer. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

У ефірі програми Сніданок з 1+1 у п'ятницю, 30 липня, він розповів про те, що дітей від 12 років вакцинуватимуть тільки за показаннями.

"Вакцинація підлітків доступна тільки за показаннями - або важкі соматичні захворювання, або певні гуманітарні речі, які пов'язані з виїздом за кордон або навчанням за кордоном", - уточнив Кузін.читайте такожВакцинація від коронавірусу: в Україні скасували запис на щеплення через додаток "Дія"

Також він додав, що в МОЗ вже існує конкретна інструкція, на яких підставах дітям повинні будуть робити щеплення. Для того, щоб пройти вакцинацію, потрібно з'явитися в один з прищепних центрів з відповідним медичним висновком.

"Основа полягає в тому, що такій дитині має бути видано медичний висновок, і тільки з таким висновком вона повинна прийти до центру вакцинації. Або, якщо це навчання за кордоном, повинна бути довідка в довільній формі, яка оформляється педіатром", - підкреслив Кузін.

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Вакцинація дітей від COVID-19

У червні у Всесвітній організації охорони здоров'я вперше заявили про можливість вакцинації дітей від коронавірусу. Однак діти, як і раніше, не входять до першочергової групи тих, кому треба робити щеплення. Потрібні додаткові докази для того, щоб були надані загальні рекомендації щодо вакцинації дітей.

17 липня в МОЗ заявили, що під час п'ятої хвилі вакцинації від COVID-19 в Україні з'явиться можливість зробити щеплення дітям. Як уточнювали у відомстві, дітей віком від 12 до 16 років прищеплюватимуть вакциною Pfizer і за певних умов. Наприклад, це може бути поїздка за кордон.

У Євросоюзі схвалили вакцинацію дітей віком від 12 до 17 років американським препаратом Moderna. Під час дослідження було встановлено, що вироблення антитіл і побічні ефекти у цієї групи порівнянні з показниками вікової групи від 18 до 25 років.