Допуск до кафе, ресторанів і ТРЦ – тільки для тих, хто з щепленням: у МОЗ попередили українців

Вакцинація від коронавірусу в Україні, як і раніше, залишається добровільним вибором людини - МОЗ / УНІАН

Міністерство охорони здоров'я України заперечує обов'язкову вакцинацію населення від коронавірусу. Однак не виключено, що в майбутньому розважальні заклади можна буде відвідувати тільки за сертифікатами вакцинації і тестами на COVID-19.

Як розповіли в МОЗ виданню Страна, вакцинація в Україні, як і раніше, не є обов'язковою. Питання щеплення залишається добровільним вибором українців.

"Позиція МОЗ полягає у тому, що вакцинація в Україні є добровільною і безкоштовною. Обов'язкової вакцинації у нас немає", - зазначили у відомстві.

При цьому в майбутньому влада може запустити систему перепусток в кафе, ресторанах і торгівельно-розважальних центрах. Йдеться про ковід-паспорти і тести на коронавірус. Подібний підхід вже використовується в таких країнах, як Франція. У майбутньому не виключено, що подібне рішення може бути прийнято, проте наразі про це говорити зарано. У будь-якому випадку слід дочекатися вердикту Кабінету міністрів.читайте такожCOVID-19 в Україні вщухне: вчені розкрили сценарій захворюваності по країні

"У майбутньому, можливо, уряд України розглядатиме можливість того, щоб у період карантинних обмежень дозволяти власникам цифрових ковідних сертифікатів відвідувати заклади, де працює вакцинований персонал. Тобто, вакцинований персонал - вакциновані відвідувачі. Але наразі про це ще рано говорити. Треба дочекатися рішення уряду", - підкреслили в пресслужбі МОЗ.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан раніше заявив, що вакцинація від COVID-19 в Україні може стати обов'язковою у тому випадку, якщо відповідне рішення буде прийнято головним санітарним лікарем Ігорем Кузіним.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав, що наразі у відомстві не планують рекомендувати обов'язкову вакцинацію від коронавірусу в Україні. Згідно з даними МОЗ, близько 60% українців готові зробити щеплення на добровільній основі.