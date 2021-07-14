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"Доставили з Росії": на Закарпатті підтвердилися два випадки штаму "Дельта"

14 липня 2021, 15:25

Індійський штам коронавірусу знайшли у батьків чоловіка, який нещодавно повернувся з Росії.

Коронавірус
Коронавірус Дельта зайшов в Україну / УНІАН

На Закарпатті підтвердили штам коронавірусу "Дельта". Про це в соцмережі написав журналіст Віталій Глагола з посиланням на головлікаря обласної інфекційної лікарні Михайла Поляка.

За словами журналіста, мова йде про сім'ю, яка повернулися в Закарпаття з Росії - Санкт-Петербурга. Відомо, що чоловік раніше перехворів Дельта-штамом в РФ, а його дружина "привезла" інфекцію в Україну і два тижні провела в реанімації.

"Крім того з такими ж симптомами до лікарні потрапили і батьки цього закарпатця. Швидше за все вона заразилася від чоловіка, а його батьки вже від неї. Дуже важко проходило лікування. Саме тому ми направили їх аналізи на Київ, а вже звідти їх направили на дослідження в європейську лабораторію, де сьогодні підтвердили наявність у наших пацієнтів штаму Дельта", - розповів Поляк.

На даний момент пацієнти вдома. Їх стан стабілізувався.

"Ми запідозрили у них саме штам "Дельта" через тяжкий перебіг хвороби, яка у людей такого віку протікає зазвичай легше, а тут молода жінка два тижні провела в реанімації! Ну і додало впевненості те, що вони повернулися з Росії, де повно штаму Дельта. І відразу батьки її чоловіка з такими ж симптомами до нас потрапили", - додав лікар.

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Відомо, що зразки для діагностики захворювання пацієнти надали в лабораторію ще 24 червня, а результати отримали тільки зараз.

Нагадаємо, в Україні зафіксували мінімум два випадки коронавірусу типу Дельта. Одного з пацієнтів вже виписали з лікарні.

В цілому "Дельта" розлетівся по 111 країнам світу. Він небезпечний тим, що організм сприймає цей варіант коронавірусу як абсолютно новий вірус.

Коронавірус в Україні і штам Дельта-про що раніше повідомляв Главред:

23 червня секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що коронавірус типу Дельта, який вперше був виявлений в Індії, зафіксований в Україні. Два випадки зафіксовані у матері 66 років і дитини 16 років, які нещодавно повернулися з Росії.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що український уряд очікує четвертої хвилі COVID-19 і намагається відтягнути її прихід якнайдалі. Новий сплеск заражень спровокує індійський штам Дельта.

Дельта коронавірус новини Закарпаття
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