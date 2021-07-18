УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

Дві дози Moderna - і шлях до ЄС відкрито: вакцина з США допоможе отримати міжнародний COVID-паспорт

18 липня 2021, 14:10

Вакцинація препаратом Moderna передбачає дві ін'єкції з інтервалом в 28 днів, сказав Віктор Ляшко.

Moderna
Вакцина Moderna з'явиться по всій Україні вже з 21 липня - Ляшко / Reuters

Подвійне щеплення американською вакциною Moderna дозволить українцям отримати визнаний на міжнародному рівні сертифікат вакцинації від COVID-19 і відкриє кордони для туристичних поїздок до Євросоюзу. Препарат планують доставити в усі регіони України до 21 липня, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він написав про те, що вакцина Moderna визнана Всесвітньою організацією охорони здоров'я для термінового застосування в умовах пандемії коронавірусної інфекції. Після двох щеплень з інтервалом в 28 днів можна буде отримати міжнародний сертифікат вакцинації.

"Розроблена американською компанією Moderna мРНК-вакцина схвалена ВООЗ для екстреного застосування. Це означає, що після повного курсу щеплення нею також можна буде отримати міжнародний сертифікат про проведення вакцинації. Повний курс щеплень передбачає введення двох доз вакцини з інтервалом в 28 днів", - зазначив Ляшко.

false

За його словами, до середи, 21 липня, вакцина повинна з'явитися у всіх регіонах України.

"Розвезення в регіони почнемо вже сьогодні, до середи вакцина буде в кожній області", - підкреслив Віктор Ляшко.

Додамо, вакцина Moderna поряд з Pfizer і Astra Zeneca є препаратом, визнаним на території всіх країн Європейського Союзу. Отримання міжнародного сертифікату вакцинації означає надання українцям можливості перетину кордонів з країнами ЄС у тому випадку, якщо такі держави внесли Україну до своїх національних "зелених списків".читайте такожНа туристів з України очікують проблеми під час в'їзду до ЄС: у МОЗ зробили заяву про COVID-паспорти

Нагадаємо, 18 липня в Україну доставили перші 2 мільйони доз вакцини від коронавірусу Moderna. Препарат було передано США в рамках програми допомоги COVAX.

Відкриття кордонів ЄС для України

  • Посли країн Євросоюзу 14 липня прийняли рішення, згідно з яким Україну рекомендували внести до списку країн, громадянам яких дозволено в'їжджати на територію європейських держав в туристичних цілях.
  • Віцепрезидент Єврокомісії з міжвідомчих відносин Марош Шефчович 15 липня сказав, що Брюссель також повинен визнати українські COVID-паспорти.
  • Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко стверджував, що Київ проведе перемовини з ЄС щодо взаємного визнання сертифікатів вакцинації (COVID - паспортів, - ред.) і про відкриття кордонів з Євросоюзом для українців, які прищепилися Covishield і CoronaVac (незатвердженими в ЄС вакцинами від коронавірусу, - ред.). Кордони з країнами ЄС для такої категорії громадян можуть відкритися до кінця липня.
  • 15 липня ЄС офіційно відкрив свої кордони для громадян України. Українським туристам мають дозволити в'їзд до європейських країн на базі сертифіката вакцинації або наявності негативного тесту на коронавірус.
  • В МЗС України попереджали, що рішення ЄС носить рекомендаційний характер. Наразі Київ повинен провести перемовини з європейськими державами, щоб вони внесли Україну до своїх національних "зелених списків".
Євросоюз МОЗ новини України Віктор Ляшко Moderna
Зараз ви переглядаєте новину «Дві дози Moderna - і шлях до ЄС відкрито: вакцина з США допоможе отримати міжнародний COVID-паспорт». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Ксенія Мішина показала пружні стегна в тугому купальнику і звела з розуму своєю красоюКсенія Мішина показала пружні стегна в тугому купальнику і звела з розуму своєю красою Фінансовий гороскоп на тиждень з 19 по 25 липня: коли виплачувати кредити та здійснювати покупкиФінансовий гороскоп на тиждень з 19 по 25 липня: коли виплачувати кредити та здійснювати покупки Що викликає запор? Два напої, яких слід уникатиЩо викликає запор? Два напої, яких слід уникати Найсмачніше овочеве рагу: простий літній рецептНайсмачніше овочеве рагу: простий літній рецепт У центрі Києва перехожі жорстко відгамселили ексгібіціоністаУ центрі Києва перехожі жорстко відгамселили ексгібіціоніста

Останні новини

09:29

До кінця літа штам коронавірусу Дельта в Україні буде домінантним - Ляшко

09:03

У Києві біля великого ТРЦ сталася кривава різанина Відео

08:24

Рекорд COVID-19 в Україні: зафіксовано мінімум жертв хвороби за добу з початку року

08:00

Лікар пояснив, чому в Україні неможливо комбінувати різні вакцини від COVID-19

07:45

Що стане найболючішим ударом по Росії Погляд

Реклама
07:23

Руйнівна повінь у Німеччині: велика вода спровокувала екологічну катастрофу Фото Відео

07:10

Велика війна з РФ і "формула Штайнмаєра": експерт назвав сценарій поступок Зеленського щодо Донбасу Відео

06:39

Ляшко назвав найкращу вакцину від коронавірусу в Україні Відео

06:30

Українізація з винятками: як на практиці працюватиме мовний закон Погляд

06:02

Дві модні французькі стрижки 2021 на коротке волосся, які не вимагають укладання Відео

05:28

Захист України і СП-2 як зброя Росії: дипломат оцінив підсумки перемовин Байдена і Меркель Відео

05:03

Гороскоп на 19 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: подорожі або розрив відносин

04:22

Новий вірус-вбивця: у Китаї померла перша людина від хвороби мавп

03:50

У моду на осінь 2021 повертаються приголомшливі сукні в стилі 70-х, блискітки та сільський стиль Відео

03:02

Названо п'ять продуктів для зміцнення імунітету Відео

02:16

"Багато снігу і морози": синоптик дав прогноз погоди на зиму в Україні

01:37

Путіну невигідно зустрічатися з Зеленським: у Єрмака розкрили причину

00:51

Мільйони комарів заполонили небо: у Росії пронісся величезний смерч з кровосисних комах Відео

00:19

Що потрібно зробити перед виходом з дому: 10 прикмет на удачу Відео

18 липня, неділя
23:29

Ляшко анонсував інноваційні ліки від COVID-19 для українців Відео

Реклама
22:20

Простріляні голова і спина: на Черкащині розбірки закінчилися стріляниною, є поранені Відео

22:10

Скандал у Токіо: чоловік прямо на трибунах Олімпійського стадіону зґвалтував працівницю Відео

21:33

До України мчить небезпечний північний циклон з ураганом Відео

21:31

"Могли взяти Донецьк": Саакашвілі розкрив розмову з ексглавою ЦРУ у 2014 році

21:11

Кліматологи б'ють на сполох і прогнозують слідом за повенями в Європі нову небезпеку Відео

20:49

Названо 6 простих звичок, які приведуть вас до успіху Відео

20:26

В Одеській області повії влаштували бійку через клієнта-турка Відео

20:10

Ксенія Мішина показала, з ким розважається після розставання з Еллертом

19:47

Африканська спека повертається: названа дата нової хвилі дикого пекла Відео

19:37

Спалах COVID-19 і штам Дельта в Україні: лікарка оцінила сценарій атаки нового коронавірусу Відео

19:30

"Пандемія" неминуче відгукнеться справжньою епідемією психічних розладів Погляд

19:20

До нападу причетні співробітники СБУ: з'явилися несподівані деталі атаки на прикордонників

19:06

"Шукають по всьому місту": під Кривим Рогом пацієнт з шизофренією вбив медбрата і втік з лікарні Відео

18:51

"Україна розгорнеться на Схід": у Єрмака пригрозили Заходу через дружбу з Росією Відео

18:44

Прикмети на 19 липня: що не можна робити в Сисоїв день і як уберегтися від біди Відео

18:35

Схопив за ногу і впустив на арену: в цирку Росії ведмідь двічі напав на артистку Відео

18:11

Медузи жалять і нападають на всіх: туристи показали катастрофічну ситуацію в Кирилівці Відео

17:12

"Водій року": у Києві дама за кермом врізалася в ТРЦ і перекинула будку паркувальника на авто Відео

17:04

Інфекціоніст назвав терміни більш небезпечної хвилі коронавірусу в Україні Відео

16:25

Ціни на продукти рекордно злетять: до чого готуватися українцям Відео

Реклама
16:14

Україну атакують грози, град і шквали: синоптики оголосили штормове попередження Відео

16:13

"У нас усі російською": у Києві компанія зашкварилася, відмовивши в роботі україномовній дівчині Відео

15:55

Що не можна робити з грошима на повний місяць: як залучити достаток і не залишитися без грошей Відео

15:31

"Заламайте чмо, придурок" : в Одесі зняли з авіарейсу авторитета-антимасочника Відео

15:25

У моду увійшло сиве волосся, і більше не потрібно відкидати природну красу Відео

15:09

Капсула часу: на вершині Говерли знайшли пляшку із записками 50-річної давнини

15:04

Готуємо найсмачніший і корисний домашній кетчуп: покроковий рецепт з відео Відео

14:58

Ультиматум Росії і безпорадність ОБСЄ: у Кравчука назвали "хуліганством" діалог щодо Донбасу Відео

14:47

Любовний гороскоп на тиждень з 19 по 25 липня для кожного знака Зодіаку Відео

14:36

На кордоні з Росією напали на прикордонників і відібрали у них зброю

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти