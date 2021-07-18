Дві дози Moderna - і шлях до ЄС відкрито: вакцина з США допоможе отримати міжнародний COVID-паспорт

Вакцина Moderna з'явиться по всій Україні вже з 21 липня - Ляшко / Reuters

Подвійне щеплення американською вакциною Moderna дозволить українцям отримати визнаний на міжнародному рівні сертифікат вакцинації від COVID-19 і відкриє кордони для туристичних поїздок до Євросоюзу. Препарат планують доставити в усі регіони України до 21 липня, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він написав про те, що вакцина Moderna визнана Всесвітньою організацією охорони здоров'я для термінового застосування в умовах пандемії коронавірусної інфекції. Після двох щеплень з інтервалом в 28 днів можна буде отримати міжнародний сертифікат вакцинації.

"Розроблена американською компанією Moderna мРНК-вакцина схвалена ВООЗ для екстреного застосування. Це означає, що після повного курсу щеплення нею також можна буде отримати міжнародний сертифікат про проведення вакцинації. Повний курс щеплень передбачає введення двох доз вакцини з інтервалом в 28 днів", - зазначив Ляшко.

За його словами, до середи, 21 липня, вакцина повинна з'явитися у всіх регіонах України.

"Розвезення в регіони почнемо вже сьогодні, до середи вакцина буде в кожній області", - підкреслив Віктор Ляшко.

Додамо, вакцина Moderna поряд з Pfizer і Astra Zeneca є препаратом, визнаним на території всіх країн Європейського Союзу. Отримання міжнародного сертифікату вакцинації означає надання українцям можливості перетину кордонів з країнами ЄС у тому випадку, якщо такі держави внесли Україну до своїх національних "зелених списків".читайте такожНа туристів з України очікують проблеми під час в'їзду до ЄС: у МОЗ зробили заяву про COVID-паспорти

Нагадаємо, 18 липня в Україну доставили перші 2 мільйони доз вакцини від коронавірусу Moderna. Препарат було передано США в рамках програми допомоги COVAX.

Відкриття кордонів ЄС для України