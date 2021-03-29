Дві області України незабаром можуть залишити "червону" зону

Адаптивний карантин в Україні працюватиме, поки це можливо без колапсу системи охорони здоров'я.
Через тривале перебування в "червоній" зоні карантину, незабаром Івано-Франківська та Закарпатська області можуть послабити заходи безпеки, заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі Прямого.
Він зазначив, що сьогодні в регіонах "червоної" зони карантину спостерігаються позитивні зміни епідеміологічної ситуації.
"Чи буде в Україні загальнонаціональний локдаун? Сьогодні ми бачимо, що якщо витримуються всі ті обмеження, які прописані в "червоному" рівні епідемічної небезпеки, а це приклад Івано - Франківська і Закарпатська області, то є позитивний вплив", - підкреслив Ляшко.
"І цього тижня, можливо, наступного Івано - Франківська та Закарпатська області будуть виведені з червоного рівня епідемічної небезпеки", - зазначив головний санітарний лікар.
читайте такожНа Київщині 12 дітей залишилися сиротами через коронавірус
Він пояснив, що адаптивний карантин в Україні працюватиме, поки це можливо без колапсу системи охорони здоров'я.
"Це ще раз нам підтверджує, що поки є можливість працювати в адаптивному карантині, то краще працювати в адаптивному карантині. І ми говорили на початку 2021 року, після першого зимового карантину у 2021 році надалі в країні працюватиме адаптивний карантин доти, поки це можливо, щоб не було допущено колапсу системи охорони здоров'я ", - резюмував Віктор Ляшко.
Коронавірус в Україні-про що раніше писав Главред:
- Всього на даний момент від наслідків COVID-19 в Україні померли 32132 людини.
- Секретар РНБО Олексій Данилов не виключив, що якщо Україна зіткнеться з негативними сценаріями, на всій території країни можуть ввести посилений карантинний режим.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанова вважає, що Україну чекає важкий період, пов'язаний із захворюваністю COVID-19, до середини квітня. Проте вже зараз ситуація на заході країни стабілізується.
- При цьому Степанов вважає, що в Україні має зберігатися посилений адаптивний карантин, але не локдаун.