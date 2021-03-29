Дві області України незабаром можуть залишити "червону" зону

Дві області можуть вийти з червоної зони / Фото Reuters

Через тривале перебування в "червоній" зоні карантину, незабаром Івано-Франківська та Закарпатська області можуть послабити заходи безпеки, заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі Прямого.

Він зазначив, що сьогодні в регіонах "червоної" зони карантину спостерігаються позитивні зміни епідеміологічної ситуації.

"Чи буде в Україні загальнонаціональний локдаун? Сьогодні ми бачимо, що якщо витримуються всі ті обмеження, які прописані в "червоному" рівні епідемічної небезпеки, а це приклад Івано - Франківська і Закарпатська області, то є позитивний вплив", - підкреслив Ляшко.

"І цього тижня, можливо, наступного Івано - Франківська та Закарпатська області будуть виведені з червоного рівня епідемічної небезпеки", - зазначив головний санітарний лікар.

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Він пояснив, що адаптивний карантин в Україні працюватиме, поки це можливо без колапсу системи охорони здоров'я.

"Це ще раз нам підтверджує, що поки є можливість працювати в адаптивному карантині, то краще працювати в адаптивному карантині. І ми говорили на початку 2021 року, після першого зимового карантину у 2021 році надалі в країні працюватиме адаптивний карантин доти, поки це можливо, щоб не було допущено колапсу системи охорони здоров'я ", - резюмував Віктор Ляшко.

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