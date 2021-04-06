"Подвійний мутант": учені виявили новий штам коронавірусу

Новий штам коронавірусу може бути заразнішим / Reuters

В Індії з'явився новий штам коронавірусу з подвійною мутацією, яка допомагає йому кріпитися до клітин організму. Пізніше "подвійний мутант" виявили і в США.

Новий штам знайшли вчені зі Стенфордського університету, повідомляє Fox News. Всього в Штатах знайшли щонайменше сім випадків індійського коронавірусу. Одна з мутацій штаму схожа на варіант, який вперше зафіксували в Каліфорнії. Друга мутація схожа на бразильський та південноафриканський коронавірус. При цьому індійський вірус може бути заразнішим.

"Імовірно, він більше передаєтьсяз біологічної точки зору, оскільки дві мутації діють на рецептор-зв'язуючий домен вірусу, але на сьогоднішній день офіційних досліджень передачі не проводилося", - пояснив експерт з інфекційних захворювань, доктор Пітер Чин-Хонг з Університету Каліфорнії в Сан-Франциско.

читайте такожЛікарка пояснила, яка вакцина проти COVID-19 найкращаУчений зазначив, що потрібно ще з'ясувати, чи може новий штам повторно заражати і як він чинить опір антитілам. При цьому Чин-Хонг впевнений, що вакцинація сповільнить поширення вірусу.

Зазначимо, на даний штам коронавірусу припадає близько 20% випадків COVID-19 в індійському штаті Махараштра.

Представники індійського МОЗ підкреслили, що поки не можна говорити про зв'язок зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію в країні з появою нових штамів.

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