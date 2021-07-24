Подвійний удар по Дельта-штаму: вчені з'ясували ефективність вакцин Pfizer і AstraZeneca

Проведено нове дослідження з приводу вакцинації від коронавірусу / УНІАН

Експерти провели аналіз перебігу захворювання коронавірусу серед пацієнтів, щеплених вакцинами Pfizer або AstraZeneca в Англії.

Згідно з отриманими результатами, дві дози вакцини від коронавірусу Pfizer або AstraZeneca майже настільки ж ефективними проти більш заразного штаму Дельта, як і проти раніше відомої мутації Альфа, йдеться в публікації журналу New England Journal of Medicine.

Дослідники з'ясували, що вакцини є високоефективними проти штаму Дельта, який зараз є домінуючим, при цьому ефективність проти цього штаму після двох доз вакцини Pfizer досягає 88% в порівнянні з 93,7% цієї ж вакцини, але від штаму Альфа.

Крім того, підкреслюється, що дві дози вакцини Astra Zeneca захищають від штаму Дельта на 67% в порівнянні з 74,5% захисту від попередньо поширеного штаму Альфа.

Вчені з Public Health Englan стверджують, що тільки незначні відмінності в ефективності вакцини були відзначені з варіантом Delta в порівнянні з варіантом Alpha після отримання двох доз вакцини.

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"Ці висновки свідчать на користь зусиль з вакцинації двома дозами препарату представників вразливих груп населення", - резюмували дослідники.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні ймовірне нове зростання захворюваності коронавірусом, заявила голова правління Всеукраїнської спілки громадських організацій "Український санітарно-епідеміологічний союз" Людмила Мухарська.

Вона підкреслила, що пандемія далеко не закінчилася, а основними факторами поширення коронавірусу в коментарі виданню Оbozrevatel назвала сезонні міграції людей і характерне для осені зростання захворюваності на сезонні респіраторні захворювання.