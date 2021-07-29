Ефективність COVID-вакцини від Pfizer знижується до 84% через півроку – дослідження

Ефективність вакцини Pfizer з часом знижується / Фото Reuters

Ефективність вакцини від COVID-19, розробленої американською фармкомпанією Pfizer у співпраці з німецькою корпорацією BioNTech, знизилася з 96% до 84% через шість місяців після введення пацієнтам другої дози препарату.

Відзначається, що компанія провела нове дослідження, в якому взяли участь понад 44 тисяч осіб з США та інших країн. Його результати показали, що кожен місяць зниження ефективності становило близько шести процентних пунктів, повідомляє CNBC з посиланням на заяву генерального директора Pfizer Альберта Бурлу.

"Гарна новина полягає в тому, що ми дуже, дуже впевнені в тому, що третя доза, бустер, підвищить імунну відповідь до рівнів, достатніх для захисту від варіанту "Дельта", – вказав Бурла.

За його словами, у Pfizer до середини серпня планують офіційно надати регуляторам США дані про переваги третьої дози їх COVID-вакцини. Зауважимо, що Центри з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) і Всесвітня організація охорони здоров'я зараз не рекомендують ревакцинацію від коронавірусу через брак даних.

Раніше повідомлялося, що дослідження показали ефективність вакцин Pfizer і AstraZeneca проти штаму Дельта, визнаним одним з найнебезпечніших через своїх мутацій.

А тим часом столиця почала готуватися до третьої хвилі епідемії COVID-19. Зокрема, проводиться збір списків співробітників підприємств, які потребуватимуть спецпропусків на проїзд у громадському транспорті на випадок можливого локдауну восени.