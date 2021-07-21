Експерт пояснив, чи спрацює в Україні обов'язкова вакцинація від COVID-19

В Україні повністю щеплено від коронавірусу майже 1,5 млн осіб / Reuters

Кампанія з вакцинації від коронавірусу в Україні відбувається хаотично. Зокрема, щеплення роблять ті громадяни, які мотивовані, а вакцинованих людей в категорії 80+ (тобто в групі ризику) всього лише близько 5% при летальності в 17%. Саме цих людей ми фактично прирікаємо на смерть.

Таку думку озвучив у коментарі Главреду стратег, інфекціоніст, консультант з управління змінами Вадим Арістов. За його словами, хоча населення України не любить жодних обов'язкових речей, але у випадку з вакцинацією, її обов'язковість - це все одно краще, ніж мати потім значну кількість померлих людей та суворі локдауни.

"Більш того, в законодавстві закладено можливість обов'язкових вакцинацій для окремих категорій людей (для працівників сфери обслуговування, громадського харчування, освітньої сфери, медиків тощо). Так само за законом можна проводити масову вакцинацію в разі віднесення певної інфекції до епідемічних, тобто такої, що вимагає вакцинації за епідемічними показниками. Тоді відмова людини буде вважатися підставою для її відсторонення від роботи, недопуску до закладів, ТРЦ тощо", - сказав експерт.

читайте також"Цілковита дурість": лікарка пояснила, чому примусова вакцинація в Україні закінчиться поганоЗа словами Арістова, в Україні можуть вдатися до обов'язкової вакцинації від COVID-19, але для забезпечення вакцинного імунітету у 85% населення поточної кількості вакцин не вистачить.

"І для того, щоби примушувати, варто ще попрацювати над комунікацією, тому що поки вона відбувається лише формально і жодним чином не змінює поведінку людей", - додав експерт.

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