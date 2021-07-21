Експерт пояснив, чи спрацює в Україні обов'язкова вакцинація від COVID-19

У законодавстві закладено можливість обов'язкових вакцинацій для окремих категорій людей. Але для забезпечення імунітету у 85% населення вакцин не вистачить.
Кампанія з вакцинації від коронавірусу в Україні відбувається хаотично. Зокрема, щеплення роблять ті громадяни, які мотивовані, а вакцинованих людей в категорії 80+ (тобто в групі ризику) всього лише близько 5% при летальності в 17%. Саме цих людей ми фактично прирікаємо на смерть.
Таку думку озвучив у коментарі Главреду стратег, інфекціоніст, консультант з управління змінами Вадим Арістов. За його словами, хоча населення України не любить жодних обов'язкових речей, але у випадку з вакцинацією, її обов'язковість - це все одно краще, ніж мати потім значну кількість померлих людей та суворі локдауни.
"Більш того, в законодавстві закладено можливість обов'язкових вакцинацій для окремих категорій людей (для працівників сфери обслуговування, громадського харчування, освітньої сфери, медиків тощо). Так само за законом можна проводити масову вакцинацію в разі віднесення певної інфекції до епідемічних, тобто такої, що вимагає вакцинації за епідемічними показниками. Тоді відмова людини буде вважатися підставою для її відсторонення від роботи, недопуску до закладів, ТРЦ тощо", - сказав експерт.
читайте також"Цілковита дурість": лікарка пояснила, чому примусова вакцинація в Україні закінчиться поганоЗа словами Арістова, в Україні можуть вдатися до обов'язкової вакцинації від COVID-19, але для забезпечення вакцинного імунітету у 85% населення поточної кількості вакцин не вистачить.
"І для того, щоби примушувати, варто ще попрацювати над комунікацією, тому що поки вона відбувається лише формально і жодним чином не змінює поведінку людей", - додав експерт.
Вакцинація від коронавірусу в Україні - про що раніше писав Главред:
- Станом на 20 липня за даними МОЗ, з початку прищеплювальної кампанії щеплено 2 717 790 осіб, з них отримали 1 дозу - 2 717 788 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 1 461 875 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 4 179 663 щеплень.
- Міністерство охорони здоров'я України заперечує обов'язкову вакцинацію від коронавірусу. Однак не виключено, що в майбутньому розважальні заклади можна буде відвідувати лише за сертифікатами вакцинації й тестами на COVID-19.
- Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що громадянам країни не варто чекати "кращої" вакцини від коронавірусу. За його словами, найкращий препарат - це той, що введений в організм і вже почав працювати.