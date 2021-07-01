Експерти попередили про новий спалах коронавірусу в Україні та назвали терміни

В Україні не виключили новий спалах коронавірусу / УНІАН

У Київській школі економіки заявили про ймовірність нового спалаху коронавірусу в Україні.

В ході брифінгу експертів КШЕ, який транслювався в Facebook, заявили, що спалах захворюваності COVID-19 можливий у липні-серпні поточного року.

Експерти відзначили, що це буде залежати від швидкості поширення британського, південноафриканського та Індійського штамів коронавірусу в країні.

За словами експертів, ситуація із захворюваністю продовжує йти на спад, однак при цьому сам спад сповільнюється.

У той же час на поточному тижні спостерігалося зростання рівня госпіталізацій в Луганській області - більше 60%, але його назвали технічним.

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Експерти підкреслюють, щоб Україна вийшла на європейський рівень, йому необхідно втричі збільшити темпи вакцинації.

У KSE додають, що для того, щоб вакцинувати 70% населення України, необхідно щодня прищеплювати понад 225 тисяч осіб. Зараз ця цифра становить в середньому близько 62 тисяч осіб.

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Коронавірус в Україні:

У Кабміні оголосили про старт бета-тесту сертифікатів вакцинації від коронавірусу в Україні. Сертифікати будуть доступні в мобільному додатку" Дія " з 1 липня 2021 року.

З початку старту кампанії з вакцинації українців від коронавірусу у країні станом на 30 Червня отримали одну щеплення від COVID-19 майже два мільйони громадян, 650 тисяч - повністю вакциновані.

На сьогоднішній день, згідно із затвердженою дорожньою картою вакцинації, щеплення від коронавірусу може отримати тільки доросле населення країни. У МОЗ не виключають, що з часом можуть почати вакцинувати і дітей.