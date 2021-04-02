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Епідеміолог назвав оптимальний термін локдауну в Україні

2 квітня 2021, 10:27

Володимир Курпіта вважає, що влада трохи затягує з оголошенням національного локдауну. При цьому посилювати карантин потрібно не один раз.

маска, карантин
Локдаун повинен тривати приблизно 3-4 тижні / УНІАН

Локдаун, який триватиме впродовж трьох-чотирьох тижнів, дозволить перервати ланцюг передачі захворювання на коронавірус. Таку думку озвучив лікар-інфекціоніст, епідеміолог, колишній голова Центру громадського здоров'я Володимир Курпіта.

За його словами, згідно епідеміології, карантин необхідно запроваджувати на термін не менше двох інкубаційних періодів, передає Україна 24.

"Зараз карантин, якби це був справжній карантин і припинення діяльності, повинен тривати десь 3-4 тижні. Після цього мало бути поступове відновлення роботи громадських місць", - вважає епідеміолог.

Експерт зазначив, що це не означає, що такий карантин потрібно буде запроваджувати лише один раз.

"З великою імовірністю такі випадки потрібно буде повторювати з якоюсь певною регулярністю, коли відбуватиметься підвищення захворюваності", - додав імунолог.

Він вважає, що влада трохи затягує з оголошенням національного локдауну.

"Треба діяти заздалегідь, як це роблять у Польщі, Німеччині, Франції, де оголошені тотальні національні карантини", - резюмував Курпіта.

Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:

  • Коронавірус встановив два нових антирекорди. За минулу добу COVID-19 виявили у 19 893 жителів країни - це найбільша кількість діагнозів з початку епідемії. Госпіталізовано 5 040 осіб; летальних випадків - 433 (найбільша кількість жертв з початку епідемії); одужали - 10 287 осіб.
  • У двох областях України лабораторно підтвердили "південноафриканський" штам коронавірусу. При цьому "британський" штам виявили у всіх областях. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
  • Маленькі українці стали частіше хворіти на коронавірус, причому хворобу вони переносять важче. Зокрема, в лікарні в Харкові за тиждень від ускладнень COVID-19 померли двоє дітей.
  • Кандидат медичних наук, заступник міністра охорони здоров'я у 2016-2019 роках Олександр Лінчевський пояснив, чи є сенс у зонах карантину і що Україна робить не так.
  • Мер столиці Віталій Кличко 31 Березня виступив із заявою, що через критичну ситуацію з коронавірусом у Києві з 5 квітня посилюють карантин. Садочки і школи закривають, транспорт працюватиме лише по спецпропусках. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.
  • Глава міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що запровадження комендантської години, як заходу посилення локдауну в Україні, не обговорюється.

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