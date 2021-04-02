Епідеміолог назвав оптимальний термін локдауну в Україні

Володимир Курпіта вважає, що влада трохи затягує з оголошенням національного локдауну. При цьому посилювати карантин потрібно не один раз.
Локдаун, який триватиме впродовж трьох-чотирьох тижнів, дозволить перервати ланцюг передачі захворювання на коронавірус. Таку думку озвучив лікар-інфекціоніст, епідеміолог, колишній голова Центру громадського здоров'я Володимир Курпіта.
За його словами, згідно епідеміології, карантин необхідно запроваджувати на термін не менше двох інкубаційних періодів, передає Україна 24.
"Зараз карантин, якби це був справжній карантин і припинення діяльності, повинен тривати десь 3-4 тижні. Після цього мало бути поступове відновлення роботи громадських місць", - вважає епідеміолог.
Експерт зазначив, що це не означає, що такий карантин потрібно буде запроваджувати лише один раз.
"З великою імовірністю такі випадки потрібно буде повторювати з якоюсь певною регулярністю, коли відбуватиметься підвищення захворюваності", - додав імунолог.
Він вважає, що влада трохи затягує з оголошенням національного локдауну.
"Треба діяти заздалегідь, як це роблять у Польщі, Німеччині, Франції, де оголошені тотальні національні карантини", - резюмував Курпіта.
Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:
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