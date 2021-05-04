Епідеміолог назвала нові і більш небезпечні симптоми коронавірусу

Лікар назвала симптоми, які тепер турбують хворих на коронавірус пацієнтів.
З початку пандемії симптоми коронавірусу у пацієнтів сильно змінилися. Як розповіла епідеміолог, в.о. гендиректора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ Наталія Іванченко, деякі люди описують симптоми COVID-19 у вигляді нудоти і розлади стільця.
"Не можна сказати, що абсолютно ніхто сьогодні не скаржиться на відчуття відсутності запаху або смаку. Але частина людей, що потрапляють в лікарні, розповідає про підвищення температури, загальну слабкість, відчуття нестачі кисню, і людина розуміє, що вдома, самостійно, не розбереться, а лікування вимагає додаткової кисневої підтримки", - розповіла лікар, передає Україна 24.
Медик зазначила, що при незначних симптомах людина все одно повинна залишатися вдома.
"Є люди, у яких перебіг легкої або середньої тяжкості, у когось проявляється нудота, у кого-то біль в животі, рідкий стілець, незначне підвищення температури тіла, кашель. Але через те, що сатурація нормальна і не потрібно додаткової кисневої підтримки, людина може залишатися вдома", — розповіла вона.
читайте такожЛікар назвав симптоми постковидного синдрому
Також медик повідомила, що у багатьох коронавірус проявляється всього 1-2 симптомами. Це може бути слабкість і головний біль.
"У частини людей начебто немає ніяких симптомів, крім вираженої слабкості і запаморочення, вони знаходяться вдома на самоізоляції. Останнім часом в Україні та у Львівській області, зокрема, зустрічався Британський штам, з ним пов'язують більш високу заразність, менший інкубаційний період", — розповіла епідеміолог.
читайте такожКоронавірус в Україні за добу виявили у майже 2,5 тисячі осіб
Лікування коронавірусу - про що раніше повідомляв Главред:
- Лікар-пульмонолог Світлана Гук дала українцям чітку інструкцію, що робити в разі зараження коронавірусом і як правильно лікувати недуга.
- Також вона дала українцям корисні поради, як швидко відновитися після коронавірусу.
- Генсекретар італійської федерації лікарів загальної практики Сильвестро Скотті повідомив, що є серйозне наслідок коронавірусу COVID-19 для молодих людей. Після вірусу для молоді головною загрозою є психологічні проблеми.