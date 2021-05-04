Епідеміолог назвала нові і більш небезпечні симптоми коронавірусу

Симптоми коронавірусу змінилися / pixabay

З початку пандемії симптоми коронавірусу у пацієнтів сильно змінилися. Як розповіла епідеміолог, в.о. гендиректора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ Наталія Іванченко, деякі люди описують симптоми COVID-19 у вигляді нудоти і розлади стільця.

"Не можна сказати, що абсолютно ніхто сьогодні не скаржиться на відчуття відсутності запаху або смаку. Але частина людей, що потрапляють в лікарні, розповідає про підвищення температури, загальну слабкість, відчуття нестачі кисню, і людина розуміє, що вдома, самостійно, не розбереться, а лікування вимагає додаткової кисневої підтримки", - розповіла лікар, передає Україна 24.

Медик зазначила, що при незначних симптомах людина все одно повинна залишатися вдома.

"Є люди, у яких перебіг легкої або середньої тяжкості, у когось проявляється нудота, у кого-то біль в животі, рідкий стілець, незначне підвищення температури тіла, кашель. Але через те, що сатурація нормальна і не потрібно додаткової кисневої підтримки, людина може залишатися вдома", — розповіла вона.

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Також медик повідомила, що у багатьох коронавірус проявляється всього 1-2 симптомами. Це може бути слабкість і головний біль.

"У частини людей начебто немає ніяких симптомів, крім вираженої слабкості і запаморочення, вони знаходяться вдома на самоізоляції. Останнім часом в Україні та у Львівській області, зокрема, зустрічався Британський штам, з ним пов'язують більш високу заразність, менший інкубаційний період", — розповіла епідеміолог.

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