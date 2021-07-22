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Епідеміолог розповіла про небезпеку для українців через штам Дельта

22 липня 2021, 16:58
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В Україні у звичайних лікарнях немає тестів, які визначають штам Дельта.

коронавірус
Коронавірус в Україні атакує / Reuters

В Україні все більше фіксують новий штам коронавірусу Дельта. Епідеміолог Людмила Мухарська розповіла, що потрібно знати про новий штам і як реагувати.

"Реагувати потрібно спокійно, це інформація, яка потрібна лікарям для розуміння, як далі поводитися. А вести себе потрібно так, як і було до цього, протиепідемічні заходи потрібно дотримуватися. На сьогодні в порівнянні з минулим роком додалася вакцинація, і ми повинні розуміти, що вона потрібна всім людям незалежно від того, перехворіли вони чи ні. Але особливо, звичайно, потрібно робити щеплення людям, які не хворіли", — сказала вона.

За словами лікаря, колеги з інших країн діляться з українськими медиками досвідом лікування дельти.

"Цей штам відомий, він поширюється у всій Європі, і вже близько 130 країн мають на своїй території варіант вірусу Дельта. Наші лікарі мають інформацію про те, як лікувати хворих, інфікованих цим штамом, лікарі діляться інформацією. Тому потрібно вакцинуватися, дотримуватися всіх необхідних протиепідемічних заходів і готувати лікарні до госпіталізацій", — сказала вона, передає Україна 24.

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Мухарська додала, що в звичайних лікарнях немає тестів, які визначають штам Дельта, і при підозрах матеріал відправляють в лабораторію в Києві.

Коронавірус Дельта в Україні - про що раніше повідомляв Главред:

Хворі зі штамом Дельта вже знаходяться в Олександрівській лікарні. Це пацієнти віком від 21 до 73 років. Їх біоматеріал передали на додаткове підтвердження.

У Києві влада повідомила, що готується до третьої хвилі коронавірусу і додатково визначила 23 медустанови, які готові прийняти понад 5 тисяч пацієнтів.

Всього хворих зі штамом Дельта в Україні зафіксовано вже 10.

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