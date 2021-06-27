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Стало відомо, чи варто колоти третю дозу COVID-вакцини

27 червня 2021, 22:57

Зазвичай схеми вакцинації і реакції на неї вивчаються роками, від 10 до 12 років, а після вводять в експлуатацію.

вакцинація
Чи потрібно робити третє щеплення від коронавірусу / УНІАН

В Україні, як і в усьому світі, триває вакцинація від коронавірусу - для надійного захисту від вірусу потрібно вколоти дві дози препарату.

Медики стверджують, що два щеплення забезпечують ефективний і довготривалий постінфекційний імунітет людині. Чи потрібна обов'язково третя щеплення від коронавірусу чи ні, розповіла епідеміолог Наталія Виноград в програмі Право на владу.

За словами фахівця, з початку вакцинації експериментальними препаратами змушене змінювали схеми щеплень через затримку в постачанні цих препаратів. І кожен раз вакцинація показувала нові результати ефективності. Зазвичай схема вакцинації і реакції на неї вивчається роками, від 10 до 12 років, а після вводять в експлуатацію. Однак в ситуації з пандемією у вчених і медиків стільки часу просто не було.

"Зараз вакцина негайно використовується - того вимагає життя. І схеми, які були вироблені першими, були в багатьох випадках порушені. Довелося шукати нові схеми. Як то кажуть, не було б щастя, але нещастя допомогло. Інші схеми виявилися ефективнішими", - зазначила епідеміолог.

Вона звернула увагу на те, що продовження проміжку між першою і другою дозою вакцини від коронавірусу до трьох місяців, показало кращий результат – збільшення ефекту на 17-22%.

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"А це дуже багато. І по напруженості імунітету, а це - головне. У той же час зменшилася кількість ускладнень", - підкреслила Виноград.

Вона нагадала, що розробники вакцин говорили спочатку про те, що знадобиться третя доза через 3-6 місяців після повного курсу вакцинації, але зараз про це вже і немає мови.

"Ні. Зроблені дослідження показали нам, що постінфекційний імунітет ефективний і довготривалий. Як результат, зараз не стоїть питання через 3 або 6 місяців щось колоти",- резюмувала фахівець.

Раніше Главред писав про те, люди, які перенесли коронавірусну інфекцію COVID-19, можуть відчувати запах гнилі. Причиною тому може бути риніт, що провокує запалення гайморових пазух. Такий симптом з часом зникає, проте в подібному випадку слід звертатися до лікаря. Про це заявив доктор-отоларинголог, лікар вищої категорії Володимир Зайцев.

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