Епідеміолог попередив про різке зростання захворюваності на COVID-19

Україна довела, що ми не можемо дотримуватися карантинних заходів. Будь-які послаблення призводитимуть до різкого зростання захворюваності.
В Україні триває перша хвиля епідемії коронавірусу, при цьому спостерігається спад її третього піку. Лікар-епідеміолог Андрій Александрін вважає, що розслаблятися ще рано, оскільки ослаблення карантину в Україні призведе до різкого зростання захворюваності на COVID-19.
В умовах, коли карантинні обмеження масово не дотримуються, послаблювати їх недоцільно, заявив експерт в коментарі Obozrevatel.
"Ми бачимо, що низку регіонів України переводять в "жовті" або в "зелені" зони. І чомусь при зростанні захворюваності в Києві деякі чиновники анонсують перехід столиці в "жовту" зону", - сказав він.
Александрін переконаний: щоби знизити захворюваність в країні, необхідно акцентувати увагу на контролі за дотриманням обмежень і на особистому прикладі керівництва держави.
"Передусім я став би більш вимогливим не до населення, а до тих державних інституцій, які повинні контролювати поведінку людей у громадських місцях. Наприклад, Національна поліція, яка повинна регулювати правильність надягання масок або дотримання фізичної дистанції", - зазначив епідеміолог.
Лікар додав, що перші особи держави "своєю поведінкою показують недоцільність запровадження карантинів".
"Коли люди дивляться і кажуть: "чому їм можна, а нам не можна" – ми будемо мати хаос", – констатував він.
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