Епідеміолог розповів, чому карантин може виявитися неефективним

Коронавірус в Україні набирає обертів / Reuters

Лікар-епідеміолог Андрій Александрін вважає, що карантин може виявитися неефективним і відповів на заяву НАН, що темпи поширення коронавірусу COVID-19 в Україні знижуються протягом двох тижнів.

"Я б не був на сьогоднішній день так оптимістичний, тому що ми бачимо, що у нас відбуваються ігри зі статистичними даними. Ми буквально вчора зайняли рекордне місце за кількістю смертей, а позавчора - перше місце в Європі за кількістю виявлених випадків і смертних випадків. За госпіталізаціями ми день у день б'ємо рекорди. Люди морально не витримують, вони відмовляються працювати", - сказав лікар.

Александрін відповів на питання, коли буде видно результати діючих зараз карантинних обмежень.

"Не впевнений, що такого роду заходи покажуть ефективність і буде зниження госпіталізацій і смертності. Коли ми аналізуємо, наприклад, Чернівецьку область, де майже місяць червона зона, ми не бачимо, щоб там зменшувалося число госпіталізацій і смертей. З одного боку зупинили громадський транспорт - при його зупинці або системі перепусток він ходить порожнім. Але трафік просто неможливий, всі пересіли на машини і таксі. Причому в таксі їздять не по 1-2 людини, а максимально забиваються. І знову почав зростати чорний ринок маршрутників", - зазначає медик.

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За його словами, коронавірус це не тільки медична проблема.

"COVID-19 - це не суто медична проблема, це поведінкова проблема. Тут потрібно досить серйозне втручання Національної поліції, яка повинна контролювати поведінку людей і регулювати кількість пасажирів у транспорті", — сказав Александрін, передає Україна 24.

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