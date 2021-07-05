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Епідемія може накрити Україну за ніч: Голубовська попередила про небезпеку коронавірусу Дельта

5 липня 2021, 00:51

Лікар звернула увагу на те, що "Дельта" -штам коронавірусу надзвичайно швидко поширюється.

Голубовська
Голубовська вважає, що коронавірус "Дельта" може накрити Україну за ніч / УНІАН

Поки немає жодної причини говорити про те, що небезпечний індійський штам коронавірусу "Дельта" обійде Україну, заявила провідна інфекціоністка МОЗ, заслужена лікарка Ольга Голубовська. Вона зазначила, що вже зараз потрібно готувати клінічні бази.

"Зараз нас дійсно напружує, коли "Дельта"-штам цей прийде — я не бачу поки жодної причини, чому б він до нас не прийшов, якщо всі країни в цьому залучені, — тому я і кажу, що зараз тим, хто не має імунітету, краще скористатися ситуацією і вакцинуватися, бо коли люди прищеплюються в період швидкого зростання і величезної кількості хворих, — вони себе піддають додатковому ризику зараження", — пояснила медик.

Голубовська підкреслила, що Україну може накрити хвилею епідемії всього за ніч.

"Це означає, що потрібно готувати клінічні бази, бо ви пам'ятаєте, як все швидко розвивається. З сьогодні на завтра - ніколи думати. Зараз все добре, а буквально за ніч, грубо кажучи, може накрити", - попередила лікарка.

Вона звернула увагу на те, що "Дельта" -штам швидко поширюється.

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"В інфекційній патології важливий прогноз, який повинен бути всеосяжним. Нехай він краще не збудеться, але розглядаються різні сценарії, як у протидії, так і в лікуванні в новому якомусь, якщо щось виникне. Я вам наведу такий приклад: всі штами коронавірусу - ви знаєте, CDC, американці розділили на: штами, що викликають інтерес — це ті штами, які періодично виникають, їх багато циркулює, але вони не викликають ні важких форм, ні поширюються швидше, ніж інші штами. Потім - штами, що викликають занепокоєння - так, 15 червня цього року CDC внесло "Дельта"-штам, за яким вони спостерігали півтора місяці, до списку штамів, що викликають занепокоєння. Це штами, які вислизають від імунітету, як вакцинального, так і природного, і набагато інтенсивніше передаються", - пояснила Голубовська.

Коронавірус "Дельта" в Україні - про що йшлося раніше:

  • 23 червня відбулася термінова нарада Ради національної безпеки та оборони України. На ній обговорювалося поширення штаму коронавірусу Дельта у світі та пов'язані з ним загрози.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що коронавірус типу Дельта, який вперше був виявлений в Індії, зафіксовано в Україні. Два випадки зафіксовані у матері 66 років і дитини 16 років, які нещодавно повернулися з Росії.
  • За оцінками медиків, штам Дельта в 1,6 раза заразніший, ніж штам Альфа, який вперше виявили у Великобританії. Дельта вдвічі підвищує ризики госпіталізації і в півтора раза частіше призводить до реанімації хворих. Захиститися від нього можна тільки завдяки вакцинації.

Дельта Ольга Голубовська коронавірус в Україні
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