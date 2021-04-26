ЄС відкриє кордони для туристів: кому з вакцинованих від COVID-19 пощастить

Вільно перетинати кордони Євросоюзу зможуть туристи, які отримали обидві дози вакцини від COVID-19.
Вже влітку 2021 року Євросоюз може відкрити в'їзд для туристів, які отримали щеплення від коронавірусу вакцинами, що схвалені Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).
Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. Вона не розкрила терміни відкриття кордонів Європейського Союзу і деталі того, як буде відновлюватися туризм, передає New York Times.
"Ясно одне: всі 27 держав-членів беззастережно приймуть всіх, хто вакцинований вакцинами, схваленими EMA", - заявила фон дер Ляйен.
За словами глави Єврокомісії, зокрема, зможуть побувати в ЄС мандрівники з США.
"Американці, як я припускаю, використовують вакцини, схвалені Європейським агентством з лікарських засобів. Це дозволить забезпечити вільне пересування та поїздки в Європейський Союз", - зазначила фон дер Ляйен.
читайте такожУ МОЗ розповіли, кому заборонено колоти вакцину від COVID-19При цьому, незважаючи на те, що ЄС рекомендуватиме в'їзд для американців, держави-члени все ще можуть зберегти суворіші карантинні правила, включаючи самоізоляцію.
"Відновлення поїздок залежатиме від епідеміологічної ситуації, але ситуація поліпшується в США, як, сподіваюся, і в Європейському Союзі", - заявила фон дер Ляйен, не назвавши при цьому більш конкретних термінів.
Як відомо на даний момент, Європейське агентство з лікарських засобів схвалило три вакцини від коронавірусу - це Pfizer, Moderna і Johnson & Johnson. Ці препарати використовують в США в рамках кампанії з вакцинації від COVID-19. Поки що близько 42% американців отримали принаймні одну дозу вакцини проти коронавірусу, а 28,5% повністю вакциновані.
Вакцинація в Україні - про що раніше писав Главред:
- 18 квітня в Україні стартувала вакцинація препаратом від коронавірусу Pfizer. Перші щеплення зробили директору і пацієнтам психоневрологічного інтернату в Бородянці, Київської області.
- Першою офіційною вакциною від COVID-19 в Україні став індійський препарат CoviShield, який вважається аналогом вакцини Astra Zeneca. Вакцину привезли 23 лютого.
- 24 лютого стартувала вакцинація від коронавірусу в Україні. Перші щеплення отримали медичні працівники, наступними на черзі виявилися бійці Операції об'єднаних сил на Донбасі.
- Президент України 4 квітня схвалив рішення РНБО про затвердження Національного плану з вакцинації від коронавірусу.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов уточнив, що в Україні також діє дорожня карта вакцинації, що передбачає 5 етапів вакцинації проти коронавірусної інфекції.