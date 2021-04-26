ЄС відкриє кордони для туристів: кому з вакцинованих від COVID-19 пощастить

В EMA схвалили вакцини Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson / Фото Reuters

Вже влітку 2021 року Євросоюз може відкрити в'їзд для туристів, які отримали щеплення від коронавірусу вакцинами, що схвалені Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. Вона не розкрила терміни відкриття кордонів Європейського Союзу і деталі того, як буде відновлюватися туризм, передає New York Times.

"Ясно одне: всі 27 держав-членів беззастережно приймуть всіх, хто вакцинований вакцинами, схваленими EMA", - заявила фон дер Ляйен.

За словами глави Єврокомісії, зокрема, зможуть побувати в ЄС мандрівники з США.

"Американці, як я припускаю, використовують вакцини, схвалені Європейським агентством з лікарських засобів. Це дозволить забезпечити вільне пересування та поїздки в Європейський Союз", - зазначила фон дер Ляйен.

читайте такожУ МОЗ розповіли, кому заборонено колоти вакцину від COVID-19При цьому, незважаючи на те, що ЄС рекомендуватиме в'їзд для американців, держави-члени все ще можуть зберегти суворіші карантинні правила, включаючи самоізоляцію.

"Відновлення поїздок залежатиме від епідеміологічної ситуації, але ситуація поліпшується в США, як, сподіваюся, і в Європейському Союзі", - заявила фон дер Ляйен, не назвавши при цьому більш конкретних термінів.

Як відомо на даний момент, Європейське агентство з лікарських засобів схвалило три вакцини від коронавірусу - це Pfizer, Moderna і Johnson & Johnson. Ці препарати використовують в США в рамках кампанії з вакцинації від COVID-19. Поки що близько 42% американців отримали принаймні одну дозу вакцини проти коронавірусу, а 28,5% повністю вакциновані.

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