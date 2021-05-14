Ще більше нових хворих: коронавірус в Україні знову прискорився

Київ лідирує за кількістю поставлених діагнозів. В цілому, по Україні виявили ще понад 7,5 тис. заражених. Це майже на 800 більше, ніж днем раніше.
Станом на ранок п'ятниці, 14 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 7 562 жителів країни. У тому числі захворіли 336 дітей та 216 медпрацівників.
За минулі 24 години госпіталізовано 2 195 осіб; летальних випадків - 287, одужали 15 958 осіб, повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (681), Харківській (665), Дніпропетровській (487), Черкаській (449) та Донецькій (445) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 143 448 осіб;
- одужали - 1 832 601;
- летальних випадків - 47 620;
- проведено ПЛР-тестів - 9 790 291.
Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 14 травня
За останню добу в Києві виявили 681 випадок зараження коронавірусом, померли 22 людини, одужали 848 пацієнтів.
Всього в столиці з початку епідемії захворіли 201 209 осіб, померли - 4 905, вилікувалися - 130 961.
Скільки українців вакцинували від коронавірусу
21 587 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 13 травня 2021 року в Україні.
918 164 особи щеплено з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 918 162 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 8 358 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях
- м. Київ - 681 випадок / 2249 щеплень;
- Вінницька область - 126 випадків / 554 щеплення;
- Волинська область - 228 випадків / 884 щеплення;
- Дніпропетровська область - 487 випадків / 1222 щеплення;
- Донецька область - 445 випадків / 1244 щеплення;
- Житомирська область - 211 випадків / 989 щеплень;
- Закарпатська - 105 випадків / 1337 щеплень;
- Запорізька область - 301 випадок / 705 щеплень;
- Івано-Франківська область - 186 випадків / 1339 щеплень;
- Київська область - 301 випадок / 944 щеплення;
- Кіровоградська область - 127 випадків / 314 щеплень;
- Луганська область - 186 випадків / 557 щеплень;
- Львівська область - 350 випадків / 1384 щеплення;
- Миколаївська область - 285 випадків / 471 щеплення;
- Одеська область - 368 випадків / 984 щеплення;
- Полтавська область - 325 випадків / 926 щеплень;
- Рівненська область - 357 випадків / 944 щеплення;
- Сумська область - 249 випадків / 422 щеплення;
- Тернопільська область - 200 випадків / 896 щеплень;
- Харківська область - 665 випадків / 649 щеплень;
- Херсонська область - 250 випадків / 34 щеплення;
- Хмельницька область - 334 випадки / 1037 щеплень;
- Черкаська область - 449 випадків / 468 щеплень;
- Чернівецька область - 95 випадків / 478 щеплень;
- Чернігівська область - 251 випадок / 556 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- В Україні станом на четвер, 13 травня, не було помаранчевих зон карантину, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19. Помаранчева зона карантину зникла, після того, як її залишили Черкаська та Миколаївська області. Тепер вся країна перебуває в жовтій карантинній зоні.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що адаптивний карантин в Україні дає свої результати. Зараз його запровадили до 30 червня, але його будуть продовжувати до серпня.
- 11 травня глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна подолала третю хвилю коронавірусу, але розслаблятися ще рано. За його словами, не виключено, що прийде четверта хвиля пандемії коронавірусу. При цьому до українських кордонів підступає найнебезпечніший різновид COVID-19 - індійський штам.
- Глава МОЗ Максим Степанов озвучив середню вартість однієї дози вакцини від коронавірусу, що її придбала Україна. За його словами, одна доза вакцини в середньому обходиться державі в 7,52 долара.