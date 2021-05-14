Ще більше нових хворих: коронавірус в Україні знову прискорився

Одужали від коронавірусу ще 16 тис. українців / Фото pixabay.com

Станом на ранок п'ятниці, 14 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 7 562 жителів країни. У тому числі захворіли 336 дітей та 216 медпрацівників.

За минулі 24 години госпіталізовано 2 195 осіб; летальних випадків - 287, одужали 15 958 осіб, повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (681), Харківській (665), Дніпропетровській (487), Черкаській (449) та Донецькій (445) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 13 травня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 143 448 осіб;

одужали - 1 832 601;

летальних випадків - 47 620;

проведено ПЛР-тестів - 9 790 291.

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 14 травня

За останню добу в Києві виявили 681 випадок зараження коронавірусом, померли 22 людини, одужали 848 пацієнтів.

Всього в столиці з початку епідемії захворіли 201 209 осіб, померли - 4 905, вилікувалися - 130 961.

Коронавірус у Києві - статистика 13 травня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

21 587 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 13 травня 2021 року в Україні.

918 164 особи щеплено з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 918 162 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 8 358 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

м. Київ - 681 випадок / 2249 щеплень;

Вінницька область - 126 випадків / 554 щеплення;

Волинська область - 228 випадків / 884 щеплення;

Дніпропетровська область - 487 випадків / 1222 щеплення;

Донецька область - 445 випадків / 1244 щеплення;

Житомирська область - 211 випадків / 989 щеплень;

Закарпатська - 105 випадків / 1337 щеплень;

Запорізька область - 301 випадок / 705 щеплень;

Івано-Франківська область - 186 випадків / 1339 щеплень;

Київська область - 301 випадок / 944 щеплення;

Кіровоградська область - 127 випадків / 314 щеплень;

Луганська область - 186 випадків / 557 щеплень;

Львівська область - 350 випадків / 1384 щеплення;

Миколаївська область - 285 випадків / 471 щеплення;

Одеська область - 368 випадків / 984 щеплення;

Полтавська область - 325 випадків / 926 щеплень;

Рівненська область - 357 випадків / 944 щеплення;

Сумська область - 249 випадків / 422 щеплення;

Тернопільська область - 200 випадків / 896 щеплень;

Харківська область - 665 випадків / 649 щеплень;

Херсонська область - 250 випадків / 34 щеплення;

Хмельницька область - 334 випадки / 1037 щеплень;

Черкаська область - 449 випадків / 468 щеплень;

Чернівецька область - 95 випадків / 478 щеплень;

Чернігівська область - 251 випадок / 556 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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