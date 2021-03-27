Ще дві області України потрапили до червоної зони карантину / УНІАН

Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. З цієї причини у МОЗ ухвалили рішення розширити червону зону карантину ще на дві області. Тепер "червоними" є 13 з 24 регіонів.

Згідно з даними МОЗ, до "червоної" зони додалися ще Рівненська та Чернігівська області. Крім них "червоними" є Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Черкаська та Чернівецька області.

Тим часом у "помаранчевій" зоні знаходяться Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Тернопільська, Харківська та Хмельницька області.

Єдиним регіоном "жовтої" зони залишається Херсонська область.

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