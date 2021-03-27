Ще дві області України потрапили до червоної зони карантину

Уже 13 регіонів України входять до червоної зони карантинних обмежень.
Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. З цієї причини у МОЗ ухвалили рішення розширити червону зону карантину ще на дві області. Тепер "червоними" є 13 з 24 регіонів.
Згідно з даними МОЗ, до "червоної" зони додалися ще Рівненська та Чернігівська області. Крім них "червоними" є Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Черкаська та Чернівецька області.
Тим часом у "помаранчевій" зоні знаходяться Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Тернопільська, Харківська та Хмельницька області.
Єдиним регіоном "жовтої" зони залишається Херсонська область.
Карантин в Україні - про що йшлося раніше:
- 15 березня глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов назвав умову, через яку по всій країні може бути запроваджено жорсткий карантин. За його словами, умовою є 50-70% регіонів, які максимально посилили обмеження.
- 20 березня у Києві почався посилений карантин, який триватиме три тижні. До 9 квітня у столиці забороняється проведення масових заходів, робота закладів культури, торгово-розважальних центрів та закладів сфери громадського харчування. Певні обмеження будуть і в роботі громадського транспорту.
- 22 березня в Україні було змінено порядок роботи транспорту у регіонах з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки, заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій самостійно ухвалюватимуть рішення про роботу транспорту.
Автор: Адріана Бубновська